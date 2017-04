Professione Comunicatore: Laboratori aperti al pubblico per professionisti della comunicazione

GORIZIA – Il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società dell’Università di Udine organizza, nell’ambito dei corsi di laurea in relazioni pubbliche e comunicazione, un ciclo di 'Laboratori di educazione e formazione di comunicatori pubblici e sociali' aperti a tutti gli interessati. Gli incontri si terranno dal 12 aprile fino al 10 maggio con cadenza settimanale ogni mercoledì mattina presso l’aula P della sede goriziana dell’ateneo friulano di palazzo Alvarez, in via Diaz 5.

Il primo corso

Mercoledì 12 aprile, alle 11, si affronterà il tema de 'Il coaching: un veicolo che conduce a relazioni di qualità'. Interverranno Liana Dugaro e Mauro Sangion dell’Associazione italiana coach professionisti Coaching Club Fvg.

Organizzati in collaborazione con UniFerpi Gorizia e il Laboratorio di relazioni, organizzazione e comunicazione dell’Università di Udine, «i laboratori – spiega Renata Kodilja, coordinatrice del corso di laurea triennale in Relazioni pubbliche e del corso di laurea magistrale in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni – sono occasioni di educazione e formazione e propongono temi di aggiornamento e approfondimento dedicati alla professione del comunicatore».

Gli altri appuntamenti

Mercoledì 19 aprile, alle 11, Fabio Ventoruzzo, direttore Reputation Institute Italia e vicepresidente Ferpi, parlerà di 'Reputation management: non puoi gestire ciò che non puoi misurare'.

Sempre alle 11 di mercoledì 26 aprile 'La comunicazione operativa di intelligence. Competenze e profili professionali' saranno al centro dell’intervento della giornalista Clara Salpietro.

Mercoledì 3 maggio, alle 10.30, Fabrizio De Paulis, Sales Area Manager di Camst Divisione Nord Est, tratterà la 'Leadership aziendale nel cambiamento. Competenze, change management e brand equity'.

Il ciclo si chiuderà con 'Il viaggio verso la comunicazione sostenibile. Il bagaglio dei comunicatori sociali', mercoledì 10 maggio alle 10.30, relatori Alberto Contri, presidente della Fondazione Pubblicità Progresso, e Sergio Sichenze, responsabile LaREA di ARPA Fvg.