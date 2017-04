Uova d'autore al Granfiume di Fiume Veneto e al Belforte di Monfalcone

MONFALCONE - Sono 100 le uova di polistirolo consegnate a diverse scuole elementari e dell'infanzia del Pordenonese ed di Monfalcone che dopo essere state decorate dai bambini e dalle bambine, sono in mostra per una settimana (50 e 50) al Centro Commerciale Granfiume di Fiume Veneto e Belforte di Monfalcone, promotori del Concorso Uova d'autore.

Il tema libero ha scatenato creatività e fantasia, dando vita a delle vere e proprie opere d'arte: sono stati utilizzati i materiali più diversi e le gli stili hanno spaziato dalle decorazioni pittoriche e figurative ai temi astratti come la pace e l'amore e valori come fratellanza e amicizia. La premiazione delle uova più belle e originali si terrà sabato 15 aprile dalle 16 (sia al Granfiume che al Belforte) e tutti i bambini partecipanti riceveranno un piccolo omaggio. A suggellare la chiusura dell'evento in dolcezza sarà la rottura del mega uovo di cioccolato (30kg) i cui golosi pezzi verranno offerti a tutti i bimbi presenti nel centro commerciale, per fare festa tutti assieme.