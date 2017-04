Reputazione e strategie aziendali sono i temi di una conferenza a Gorizia

UDINE – L’importanza della reputazione aziendale nelle strategie aziendali, come si costruisce, gestisce e misura, saranno al centro della conferenza 'Reputation management: non puoi gestire ciò che non puoi misurare' organizzato dall’Università di Udine mercoledì 19 aprile, alle 11, nell’aula P di palazzo Alvarez a Gorizia (via Diaz 5). Interverrà il direttore di Reputation Institute Italia, Fabio Ventoruzzo, vicepresidente della Federazione relazioni pubbliche italiana (Ferpi).

Legame emotivo tra azienda e stakeholder

Il workshop discuterà le evoluzioni delle dinamiche di creazione e mantenimento del legame emotivo tra azienda-brand e i suoi stakeholder, che si concretizza nella reputazione. Saranno analizzate, in particolare, le dimensioni portanti del giudizio di reputazione dei brand in questo momento storico e lo sfasamento sempre più marcato tra notorietà della marca (brand awareness) e reputazione (attaccamento alla marca), suggerendo le strategie relazionali e comunicative più efficaci per l’azienda.

L’incontro rientra nel ciclo dei 'Laboratori di educazione e formazione di comunicatori pubblici e sociali' organizzato dal Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società, nell’ambito dei corsi di studio in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Collaborano all’iniziativa UniFerpi Gorizia e il Laboratorio di relazioni, organizzazione e comunicazione (Roc) dell’Ateno.

Fabio Ventoruzzo

Laureato in Relazioni pubbliche all’Università di Udine, Fabio Ventoruzzo è stato assegnista di ricerca presso l’Ateneo friulano prima di approdare in Methodos, società di consulenza specializzata in change management. Nel 2012 diventa partner di Fb&Associati, società di consulenza specializzata in lobbying e relazioni Istituzionali. Nel 2016 entra in Reputation Institute per coniugare la sua esperienza nel settore della comunicazione con i dati sulla reputazione.