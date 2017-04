Torneo delle Nazioni: in campo il meglio del calcio giovanile

GRADISCA - Bluenergy accende di grande sport il Friuli Venezia Giulia con il Trofeo Bluenergy, la 14^ edizione del Torneo delle Nazioni di Gradisca d’Isonzo (Gorizia), uno degli appuntamenti più attesi del calcio giovanile internazionale che si svolgerà su venti diversi campi tra Friuli Venezia Giulia, Austria e Slovenia dal 24 aprile al 1 maggio.

In arrivo atleti da tutto il mondo

20 squadre di Italia, Austria, Slovenia, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Inghilterra, Malesia, Messico, Portogallo, Belgio, Francia, Germania, Russia, USA, 800 persone tra atleti, tecnici ed accompagnatori, osservatori delle maggiori società italiane ed europee, giornalisti e tifosi al seguito delle varie squadre per un totale di oltre 1500 persone e un evento sportivo che porta con sé spirito agonistico, fratellanza e dialogo tra i popoli. «Il primo obiettivo di Bluenergy è dare energia alle persone ed essere vicini al territorio: ciò significa anche supportare i grandi eventi della regione. – commenta Alberta Gervasio, direttore generale di Bluenergy Group – La nostra azienda porta con sé una grande vocazione sportiva, sponsorizziamo la squadra di basket di Codroipo dal 2005 e diverse manifestazioni durante l’anno. Per il Torneo delle Nazioni abbiamo voluto essere main sponsor, essere in prima linea accanto alle giovani promesse del calcio internazionale in una manifestazione che porta con sé non solo i migliori valori dello sport transfrontaliero, ma anche un importante indotto di visibilità e promozione per la regione».

Una vetrina privilegiata sul top del calcio giovanile

Bluenergy infatti è l’unica multiutility di gas e luce totalmente radicata in regione e in costante crescita da quando fu fondata da Gianfranco Curti nel 2002. L’identità di Bluenergy si basa su trasparenza e affidabilità e l’obiettivo di essere vicini al cliente si realizza attraverso 17 uffici sul territorio e un servizio clienti che è stato riconosciuto come il più chiaro e veloce dall’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico. Il Trofeo Bluenergy sarà una vetrina privilegiata sul top del calcio giovanile internazionale che, per il secondo anno, includerà anche il meglio del calcio femminile under 17 accanto al tradizionale tabellone maschile dedicato alle rappresentative under 15. Il torneo «rosa» quest’anno compie un salto di qualità con ben quattro «top ten» del ranking mondiale fra le otto formazioni ai nastri di partenza.