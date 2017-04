Pasqua e Pasquetta a Gorizia!

GORIZIA - Ecco qui gli eventi che abbiamo selezionato

Pasqua a Grado

Dal 14 al 17 aprile al via i mercatini dell'artigianato e dei prodotti enogastronomici in piazza Biagio Marin, in viale Regina Elena e ai Giardini Marchesan di Grado. Ogni giorno, inoltre, per i bambini sono in programma laboratori gratuiti di ceramica in piazza Biagio Marin dalle 10 alle 12.30, alle 12 agli stand di Amatrice un cuoco insegnerà i segreti per cucinare la pasta "l'amatriciana".

Pasquetta con ingresso gratuito al Castello di Gorizia

Verrà riproposto anche questa Pasquetta un appuntamento che sta diventando una piacevole consuetudine. Il giorno di Pasquetta il Castello di Gorizia sarà aperto dalle 10 alle 19 e l’ingresso sarà gratuito. Si tratta di un’ottima opportunità per visitare la splendida mostra, appena inaugurata, «Dall’Isonzo al Piave 1917-2017. Dopo Caporetto la guerra continua». Si potranno visitare anche i Musei provinciali di Borgo Castello con le collezioni del Museo della Grande guerra, del Museo delle arti applicate e la mostra temporanea a cura di Enzo Valentinuz dal titolo «Non solo pietre». Sarà visitabile anche la Pinacoteca del Palazzo Attems Petzenstein, in Piazza De Amicis. Si segnala inoltre che a Pasqua e a Pasquetta, al Museo Santa Chiara, in Corso Verdi 18, sarà visitabile la mostra «Nel segno di Klimt. Gorizia salotto mitteleuropeo», con ingresso gratuito, nei seguenti orari: 10-13; 15.30-19.30. Oltretutto, sia domenica 16 che lunedì 17, i curatori della mostra, Marino De Grassi e Marina Bressan, terranno alle 16.30 una visita guidata a disposizione del largo pubblico. Infine anche il giorno di Pasqua il Castello di Gorizia sarà visitabile con i seguenti orari 10-19.

Pasquetta sul Monte Quarin

Tradizione, chioschi enogastronomici, musica dal vivo, passeggiate naturalistiche e giochi per bambini sul sul Monte Quarin (Cormons). Sono queste le attività che caratterizzano la Pasquetta sul Monte Quarin (Piazzale M. O. Zani). A disposizione del pubblico un bus navetta gratuito che partirà ogni mezz’ora da Piazza Libertà. Per maggiori info, qui, oppure 0481639334 | castrumcarmonis@hotmail.com |

La mostra a palazzo Coronini

Sarà aperta anche a Pasquetta la nuova mostra della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg: 'Donne allo specchio. Personaggi femminili nei ritratti della famiglia Coronini'. L’esposizione si propone di seguire il lento mutare dell’immagine e del ruolo della donna in quattro secoli di storia attraverso una quarantina di ritratti, selezionati tra il migliaio di dipinti della collezione di cui dispone la Fondazione. La mostra, chiusa a Pasqua, il lunedì di Pasquetta osserverà l’orario festivo, quindi sarà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Da mercoledì a sabato sarà invece visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Se invece volete spostarvi dalla vostra provincia, ecco qui altre idee.