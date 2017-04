Secondo appuntamento con "Operetta e dintorni" promossa dal Comune di Gradisca d'Isonzo

GRADISCA D'ISONZO - Il Nuovo Teatro Comunale di Gradisca ritrova l'atmosfera mitteleuropea dei tempi della sua costruzione in una serata con due artisti che definiremo immortali come Daniela Mazzucato e Max Renè Cosotti, accompagnati al pianoforte da Federico Consoli: giovedì 20 aprile, alle 21, sarà di scena il secondo appuntamento con ‘Operetta e dintorni’ promosso dall’Amministrazione Comunale di Gradisca d’Isonzo, intitolato ‘Fantasia Musicale’.

Dall'Operetta al Musical

Un percorso musicale che attraverserà il bel mondo dell'Operetta fino al Musical in una serata dedicata al bel canto e alle melodie intramontabili di Strauss, Lehàr, Offenbach fino a Cole Porter e Piovani. Un itinerario piacevole da riascoltare per gli appassionati del genere o da scoprire per un primo approccio, per godere un mondo di sogno e leggerezza.

Ricco programma

Il programma sarà ricchissimo: fantasia dall’operetta ‘La vedova allegra’ di Lehàr, l’entrata di Fru Fru da ‘La duchessa del bal tabarin’ di Lombardo, valzer della laguna da ‘Una notte a Venezia’ di Strauss, il duetto del moscone da ‘Orfeo all’inferno’ di Offenbach, il duetto delle tortore da ‘L’acqua cheta’ di Pietri, fantasia dall’operetta ‘La bella Galatea’ di Franz von Suppé, die im Monde liegen da Frau Luna – Schlösser di Lincke, canta un coro d’angioletti e l’ora d’amor da ‘La principessa della czardas’ di Kálmán, valzer delle rose da ‘La Reginetta delle rose’ di Leoncavallo, Ah, quel es hommes sont bêtes! E Ah, quel diner! da ‘La Perichole’ di Offenbach, Napolenata da ‘La scugnizza’ di Costa, duetto della luna da ‘Il paese dei campanelli’ di Lombardo-Ranzato, So in love da ‘Kiss me, Kate!’ di Porter, Beautiful that way da ‘La vita è bella’ di Piovani, tu che m’hai preso il cuor da ‘Il paese del sorriso’ di Lehár.

Prevendite

Nuovo Teatro di Gradisca d'Isonzo: martedì 17-19, sabato 10.30-12.30

Teatro Comunale di Cormons: lunedì e venerdì 17-19

Biglietto unico intero a € 15,00 e il ridotto a €12,00 destinato agli abbonati della stagione teatrale 16/17 di Gradisca.