"Garage per una notte: Punk & Vin" in Enoteca Regionale La Serenissima di Gradisca d'Isonzo

GRADISCA D'ISONZO - Il Garage era un rock club aperto nel 1987, trent'anni fa a Medea (Go). Per il dj Marco Pilolli (Dj MyMan) «Il Garage a Medea, era un locale in bianco e nero come i colori che la gente usava per vestirsi, con un furgone americano come banco! Dove skinheads e punkettoni bevevano la stessa birra e ascoltavano gli stessi concerti. Dove in provincia della provincia dell'impero ci si sentiva un pochettino inglesi!».A quarant'anni dallo scoppio del 'punk', che fu un movimento musicale e di costume dirompente nato fra Inghilterra e Stati Uniti, l'ènoteca Regionale La Serenissima di Gradisca d'Isonzo con l'Associazione Complotto Adriatico e Furio Gaudiano, uno dei tre storici gestori del Garage propongono l'evento 'Punk & Vin: Garage per una notte'.

Il programma

Il programma prevede in Enoteca Regionale La Serenissima Venerdì 21 Aprile alle 21 il concerto della Flexy Gang assieme a selezioni musicali ricercate del periodo e Sabato 22 Aprile dalle 20 un Aperitivo Rockabilly con il dj set di Liv Bignami. Nelle due giornate nella Casa dei Provveditori Veneti nel centro di Gradisca d'Isonzo sede dell'Enoteca Regionale La Serenissima immagini a tema tratte dalle copertine dei dischi del periodo punk, street food e birra artigianale.