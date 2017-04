In occasione del 'Ciao Luca Festival', concerto dei Trivium

GRADISCA D’ISONZO - La grande musica e la solidarietà si incontrano nuovamente al Ciao Luca Festival di Gradisca d’Isonzo, appuntamento che ogni estate richiama migliaia di giovani nella cittadine dell’isontino. Dopo qualche giorno di febbrile attesa sui social, viene finalmente annunciato quello che sarà l’appuntamento di punta dell’edizione 2017, l’unica data estiva da headliner nel nostro paese di una delle metal band più amate e seguite al mondo: gli statunitensi Trivium.

Il concerto

Lo storico evento è in programma il prossimo 23 agosto nel Parco del Castello di Gradisca d’Isonzo, per l’organizzazione di Zenit srl e Associazione Totem, con il patrocinio del Comune di Gradisca d'Isonzo-Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG e Vertigo. I biglietti per l’atteso evento, che richiamerà molti fan anche da fuori regione dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia, saranno in vendita sul circuito Ticketone a partire dalle 10 di venerdì 21 aprile. Tutte le informazioni e i punti vendita autorizzati su www.azalea.it .