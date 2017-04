Santoro, Monfalcone sarà più sicura con la rotatoria su SS14

MONFALCONE - «Siamo alla terza delle quattro rotatorie che modificheranno la viabilità lungo la strada statale

14, rendendo Monfalcone più sicura in uno dei tratti a maggior scorrimento di veicoli ma anche ad alta densità di presenze commerciali e residenziali che potranno così convivere in sicurezza». Così l'assessore a Infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia, Mariagrazia Santoro, insieme al sindaco Anna Cisint, alla consegna dei lavori per la realizzazione della rotatoria tra via Colombo e via Romana, ha sottolineato l'importanza degli interventi voluti dalla Regione e realizzati da Fvg Strade.



«Un intervento a lungo auspicato e puntualmente programmato dalla Regione - ha evidenziato Santoro - che mette a sistema una serie di cantieri di cui due già conclusi tra il 2015 e il 2016 e il prossimo da avviare entro il 2018 grazie all'impegno di Fvg Strade che ringrazio per la capacità operativa nell'affidamento dei lavori».



Il cantiere si svilupperà in tre fasi per alleggerire l'impatto sulla circolazione stradale e ridurre al minimo i disagi durante i lavori che si concluderanno a fine novembre. L'importo dell'opera a contratto è di circa 500mila euro.

Il nodo stradale è attualmente governato da un sistema a precedenza, che non offre una elevata sicurezza per chi deve fare le svolte a sinistra, specialmente in uscita da via Romana. Il traffico che impegna l'incrocio è infatti sia di attraversamento al comune di Monfalcone sia di tipo urbano locale.

Quella di via Romana è la terza rotatoria delle quattro previste nell'ambito della delegazione amministrativa che la Regione ha dato alla società Fvg Strade per porre in sicurezza il tratto della SS14 che attraversa il centro urbano di Monfalcone. Le prime due rotatorie realizzate sono quelle all'incrocio con via Portorosega e via Timavo, mentre la quarta servirà a semplificare l'innesto della SS14 con via San Marco e via Cosulich.



La soluzione progettuale migliora la fruibilità dell'intersezione nel rispetto delle norme vigenti, delle caratteristiche

ambientali del luogo e dei limiti posti da interferenze con gli altri servizi presenti.