Ziberna, il candidato dei 'tre requisiti' che spinge Romoli in Regione

FVG - Rodolfo Ziberna, 56 anni, sposato con una figlia, laureato in Giurisprudenza, ha svolto attività imprenditoriale, di cooperazione e nello sport. A 28 anni diventa il più giovane assessore comunale di un Comune capoluogo. All’epoca era iscritto al Psdi, di cui è stato presidente nazionale dei giovani. Lascia la politica per un periodo ma poi viene ricontattato da Fininvest. Fonda FOrza Italia a Gorizia e dal 1990 al 1993 è assessore comunale in città. Presiede l’Unione delle Province nel 2004. Cessa nuovamente l‘attività politica, ma Romoli gli chiede di fare l’assessore tecnico. Per tre anni è presidente del Consorzio universitario. Nel 2013 viene eletto in Consiglio regionale e oggi è candidato a sindaco di Gorizia. «Credo di avere le carte in regola – dice – per essere eletto anche grazie a un centrodestra compatto».

Dovesse diventare sindaco dovrà necessariamente rimuovere la causa di incompatibilità. Dunque?

«Lo dovrò fare entro 30 giorni scegliendo tra fare il sindaco o il consigliere regionale. Nel caso, opterei per la prima ipotesi».

Chi sono stati i principali sponsor della sua candidatura?

«Ettore Romoli e Riccardo Riccardi».

Lei ha accettato subito?

«In realtà speravo di trovare a Gorizia un candidato che non fossi io. Se avessi scelto di rimanere in Consiglio, avrei fatto, nel caso di vittoria di centrodestra, l’assessore. Ma a Gorizia serviva un candidato con tre requisiti».

Quali?

«Primo: serviva un candidato di tutti perché diversamente ogni partito avrebbe potuto accampare pretese».

E lei si considera super partes?

«No, ma mi riconoscono i buoni rapporti con tutti e le mie altrettanto buone relazioni».

Secondo requisito?

«Avere una sufficiente popolarità tale da essere eletto. Oggi Fi non ha più quel seguito e oggi, che si vinca o si perda, il candidato deve avere una sua popolarità, caratteristica che mi è riconosciuta».

Terzo requisito?

«Una volta eletti bisogna saper governare».

Chi teme di più tra i suoi competitor?

«Nessuno e non lo dico per spocchia. Saremo nove o dieci candidati. In realtà ce ne sarà uno per il centrodestra e cioè io, e i restanti del centrosinistra che dimostra di essere spappolato. Entrando più nel merito della domanda credo che il più forte sia Collini che a spanne potrebbe raggiungere il 22-23%».

Lei…?

«Spero di vincere al primo turno».

Diversamente?

«Aspetterò fiducioso il ballottaggio. Mi sono prefisso l’obiettivo di fare il sindaco, questo è. Vede, tutti i sindaci corrono per la Regione; io faccio l’inverso. Oggi il sindaco di Gorizia guadagna circa 2 mila 900 euro al mese, molto di meno di un consigliere regionale. Insomma, per fare il sindaco devi avere grande passione».

Come vede la partita in Regione?

«Credo che sia un periodo d’oro per noi. La vivacità nelle candidature è un buon segnale. Fedriga ha le carte in regole, Riccardi pure, e per me è stato il migliore assessore regionale di Tondo, quest'ultimo da ex presidente ha le carte in regola ed è una risorsa. Bini è una persona che intercetta voti visto che la metà della gente non va a votare. Di questi la maggior parte sono di centrodestra. Ecco, lui cerca di intercettare questi voti per portarli nel plafond del centrodestra».

Alessandro Colautti può essere un buon candidato per Udine?

«Perché no: lo stimo, eccome. Saprebbe governare. Dunque, lo vedo bene».

Un giudizio sulla Serracchiani?

«Donna molto capace, molto fortunata e che è riuscita a utilizzare queste doti, E’ anche una grande lavoratrice, ma il suo disegno punta ad affermare se stessa in maniera prioritaria creando un cerchio magico impenetrabile agli altri».

A livello nazionale su quale leader punterebbe?

«Oltre a Berlusconi mi piace Zaia, che è uomo di governo molto capace».

Salvini?

«No, perchè rappresenta la pancia del Paese».

Due parole su Romoli?

«Tutte positive, molto. Lo chiamo zio Ettore. Nel 1994 lo convinsi io a fare politica. Ora lui mi propone come sindaco. Ecco che il cerchio si è chiuso».

E il futuro di Romoli?

«Lo vedo, lo voglio in Regione».