Arriva a Ronchi dei Legionari lo spettacolo con letture sceniche "Quell'anno sull'altipiano"

RONCHI DEI LEGIONARI - L'appuntamento, sabato 29 aprile alle 18.30, nasce dall'omonimo libro di poesie di Valerio Marchi, a sua volta ispirato dal romanzo memorialistico di Emilio Lussu, 'Un anno sull’altipiano', diario a posteriori della guerra condotta dalla Brigata Sassari sull’Altopiano di Asiago tra le due estati del 1916 e del 1917.

Storia e poesia

Raccolta di trenta poesie

Come ricorda Giuliana Valentinis «Quell’anno sull’Altipiano – Trenta liriche in omaggio a Emilio Lussu è una piccola raccolta, trenta poesie, una per ogni capitolo del celebre libro, o piuttosto un poemetto suddiviso in trenta episodi. Un’operazione di riscrittura, una sorta di sceneggiatura poetica, una specie di estratto dell’opera quasi omonima, affidato alla poesia, che grazie alla sua natura analogica si pone come veicolo ottimale di sintesi».

«Abbiamo accolto con grande piacere la proposta di ospitare nell'auditorium comunale questo spettacolo perchè crediamo che solo conoscendo quello che è stata la guerra possiamo sperare che non si ripeta. Inoltre - dice il presidente dell'associazione Leali della Notizie, Luca Perrino - crediamo che quello di sabato sarà un appuntamento di grande valore culturale, in cui poesia, recitazione e musica si fonderanno in un unico grande ritratto di umanità».

Riscrittura ad opera di Valerio Marchi

Lo spettacolo vedrà la partecipazione per le letture sceniche di Stefano Rizzardi e Alessandra Pergolese, che saranno accompagnati al sax da NEvio Zaninotto e al contrabbasso da Alessandro Turchet. Direzione artistica e organizzazione: Casa editrice Kappa Vu Sas - Udine. Ingresso libero.

Valerio Marchi autore è poeta e storico, studioso della Bibbia, autore di diversi saggi e raccolte di versi, Marchi propone un poemetto suddiviso in trenta liriche, una per ogni capitolo del celebre libro di Emilio Lussu. Un’operazione di riscrittura, una sorta di sceneggiatura poetica, di estratto dell’opera quasi omonima dello scrittore sardo, che ne ripercorre le immagini, i temi fondamentali e lo sviluppo narrativo.