Eletto Giorgio Meletti alla presidenza dell'Isontino

MONFALCONE - Maurizio Meletti si riconferma presidente della Cna dell’Isontino (ex zona provinciale di Gorizia). Nei giorni scorsi l'assemblea della Cna di Monfalcone ha nominato alla guida dell’associazione di categoria l’imprenditore del marmo, titolare della nota azienda Monfalmarmi, fondata del commendatore Remigio Rossi. Meletti ci lavora dal 1985 e fa parte della Cna sin dal 1989; oggi, nelle vesti di presidente, dopo aver creato un gruppo di lavoro per supportare le imprese artigiane del goriziano a superare il delicato momento economico, continuerà ad assisterle al meglio «facendo sentire loro la vicinanza della Cna e traghettandole fuori dalle difficoltà».

Le associazioni di categoria

«Con la regionalizzazione - spiega Meletti - siamo ancora più vicini alle aziende. Nell’Isontino stiamo concentrando il nostro impegno sulla nautica, che funziona meglio di altri settori, sempre con una attenzione particolare per l’edilizia, la categoria che più di tutte ha bisogno di supporto. Le associazioni di categoria servono ad aiutare l’impresa a fare massa critica e a far sentire la sua voce con maggiore autorevolezza».

Resta la sofferenza legata alla differenza fiscale rispetto della vicina Slovenia: «i benefici della zona franca sono ormai lontani, Gorizia è la provincia che soffre di più». Meletti commenta con favore alcune iniziative intraprese dalla amministrazione comunale di Monfalcone e auspica che anche altri comuni dell’area abbiamo la stessa attenzione per la categoria. «In questo momento storico è più che mai necessario ribadire l’importanza dell’associazione di categoria come opportunità di aggregazione, collaborazione e condivisione di conoscenze e di idee».

Il rinnovo degli organi della Cna, partito dalle aree locali (le operazioni si sono avviate proprio da Monfalcone), giungerà in estate all’assemblea regionale, poi a quella nazionale ad ottobre. Prossimo appuntamento a Pordenone, il 3 maggio; si prosegue l’11 a Tavagnacco, il 16 a Latisana, San Giorgio e Cervignano, il 17 a Udine (le date possono variare, controllare il sito della Cna).

Chi è Maurizio Meletti

Nato a Gorizia nel 1961, è residente a Staranzano (Go). Ha lavorato come marmista dal 1985, dapprima come dipendente, poi come socio amministratore. Iscritto alla Cna dal 1989, la rappresenta nel Comitato di Gestione Cassa Edile Formedil di Gorizia dal 2002. Presidente regionale Cna Costruzioni dal 2007 al 2013, ha rappresentato la Cna nella Commissione provinciale Artigianato di Gorizia dal 2008 al 2012 e nella Cda Ebiart Fvg dal 2012. Dopo due mandati da vicepresidente e uno da presidente provinciale della Cna Gorizia dal 2012, in questi giorni è stato eletto alla presidenza dell’Isontino.