"Il palazzo incantato", visita realizzata per grandi e piccini

GORIZIA - Ancora alla scoperta delle meraviglie monumentali a Gorizia: sabato 13 e domenica 14 maggio, con doppia replica alle 17 e alle 18.30, sarà riproposto l’appuntamento con ‘Il palazzo incantato’, un progetto dedicato alla cultura e destinato ai bimbi e alle famiglie che coniuga la visita museale al teatro, per un percorso originale, creativo e interattivo che finora ha visto il tutto esaurito per ogni appuntamento proposto.

Il gioco teatrale

‘Il palazzo incantato’, visita teatralizzata a Palazzo Coronini, è una produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con la Fondazione Coronini Cronberg Onlus. Si tratta di un’originale visita guidata attraverso le meravigliose stanze della Villa Coronini: i partecipanti (non più di venti per gruppo) saranno accompagnati alla scoperta delle stanze del palazzo da due strani personaggi, il maggiordomo e la governante. I bimbi dovranno scoprire cosa si cela dietro la scomparsa misteriosa di un orologio magico, capace di proiettarli in cinque diversi secoli di storia. Il risultato? Il gioco teatrale racconterà la storia di un monumento magnifico lasciando ai piccoli spettatori la gioia della partecipazione ludica e la scoperta della storia passata.



L’età consigliata per i piccoli visitatori va dai 6 ai 10 anni (da soli o anche accompagnati).

Per le prenotazioni sarà possibile rivolgersi alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg, telefono 0481.533485, mail: info@coronini.it.