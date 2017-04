Surf&Fun Camp 2017: bambini e ragazzi protagonisti al Camping Tenuta Primero di Grado

GRADO - Vacanze a misura di bambini e ragazzi al Camping Tenuta Primero di Grado che, in vista della bella stagione, lancia l’iniziativa Surf&Fun Camp 2017. Dedicata ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 7 e i 15 anni, Surf&Fun Camp 2017 propone un’esperienza di vacanza estiva che va contro la sedentarietà, distogliendo i giovani da smartphone e console a favore dello sport vissuto come gioco all’aria aperta e in compagnia.

Le attività in programma

Wakeboard, windsurf, vela, equitazione, calcio, basket e pallavolo, nell’incantevole scenario dell’Isola di Grado e di Tenuta Primero (www.primerogrado.com), diventano protagonisti delle giornate dei giovani partecipanti a Surf&Fun Camp 2017. Ad assistere i bambini e i ragazzi, per insegnare loro gli sport in totale sicurezza, sono presenti gli istruttori ISEF, FIV, FIG e FISE incaricati dalla struttura. Inoltre, Surf&Fun Camp 2017 è anche sinonimo di laboratori mirati allo sviluppo del coordinamento e delle creatività. Con la formula Impara l’Inglese poi, è possibile gettare le basi per l’apprendimento di una lingua così importante.

Cosa comprende

Surf&Fun Camp 2017 comprende un soggiorno vacanza per bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni con attività sportive, mare, natura e divertimento; una formula DayCamp con partecipazione a tutte le attività dalle 9 alle 19 (pranzo compreso); gruppi Little 7 - 10 anni e Junior 11 - 15 anni. Tutti i Camp prevedono il pranzo e due merende, un menu per bambini con varianti per le intolleranze e l'infermeria interna.

55 anni Camping Tenuta Primero - Le altre novità dell’Estate 2017

L'estate 2017 al Camping Tenuta Primero è piena di novità: la piscina e il 'bar acqua' avranno orario prolungato e una nuova aerea giochi per bambini; inoltre ritornano gli amici della Your Friends per animare l’estate con 3 club speciali, il Mini Club (4-8 anni) il Junior club (9- 12 anni) e il Teen Club (13-17 anni) con attività sportive, laboratori e serate a tema speciali. Ci saranno nuove attività di fitness: stretching, acquagym, bike excursion, beach-walking, zumba, gym. Nuova area con case mobili di varie dimensioni con giardino privato ed eventi speciali con feste a tema, cena in spiaggia, pool party, happy hour, musica dal vivo, balletti, cabaret, musical, karaoke, schiuma party e infine ampliamento del parco divertimento in mare.