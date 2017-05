Appuntamento dedicato ai più piccoli con la rassegna "Libriamo nè lieti calici"

GORIZIA - Si terrà alla Scuola Waldorf di Borgnano - Cormòns e sarà dedicato ai bambini il sesto incontro di Libriamo nè lieti calici, la rassegna libraria che fa da anteprima a Cormònslibri, organizzata dall’Amministrazione comunale di Cormòns con il supporto dell’Associazione Culturaglobale. L’appuntamento è per venerdì 12 maggio alle 18.30 quando la scrittrice e illustratrice Anna Mattiuzzo, assieme all’editrice Maura Pontoni, presenterà il libro illustrato 'Bianca, vestito di neve' (edito da L’Orto della Cultura). Bianca è la protagonista di questa tenera favola sociale che ci parla dell'apertura verso gli altri, dell'amicizia e della solidarietà.

Novità

Quello alla scuola Waldorf sarà un incontro atipico, sia per la location (che è una delle new entry fra le ospitanti di Libriamo) che per le modalità: dopo la presentazione del libro, si terrà un piccolo laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Non mancherà il brindisi, che in quest’occasione bypasserà gli ottimi vini di Cormòns, a favore di un bel bicchiere di aranciata. Inoltre, nell’occasione verrà inaugurata l’Aula di euritmia della Scuola Waldorf, un luogo per accrescere l’arte del ‘giusto ritmo’* (arte ideata da Rudolf Steiner agli inizi del Novecento, che mira a ricondurre il ritmo dell’uomo ad un’armonia in simbiosi con il ritmo della natura e del cosmo).

Note sul libro

Il testo, che porta in premessa la firma di Livio Sossi, racconta una storia di cambiamenti, quelli che derivano dall'incontro e della collaborazione con l'altro e che danno, come risultato, una straordinaria trasformazione di tutto il nostro essere. Bianca è la protagonista di questa tenera favola sociale che ci parla dell'apertura verso gli altri, dell'amicizia e della solidarietà. Viverle significa arricchire la nostra persona e scoprire atteggiamenti, sentimenti e attitudini della nostra mente che prima ci erano sconosciuti.

Note sull’Autore

Anna Mattiuzzo nasce a Grado e si laurea in Scienze della Formazione Primaria. Grazie al prof. Livio Sossi scopre un profondo amore per l’illustrazione e a Sarmede frequenta la Scuola Internazionale di Illustrazione per l’infanzia. Suoi lavori sono stati selezionati in importanti concorsi, come Lucca Junior e Talent Next. 'Bianca, vestito di neve' è vincitore al Premio Letteratura Ragazzi di Cento (FE) del 2° premio per la categoria illustratori. Anna Mattiuzzo ha inoltre illustrato il libro 'Quattro passi al Polo Nord', con testo di Sandra Fabris, che ha vinto il primo premio al Concorso per l'albo illustrato inedito di Schwanenstadt. Insegnante, collabora con la sorella Paola nella creazione di quaderni e altri oggetti interamente realizzati a mano.