Festival Mercatali: Concerto del Duo Siempre Nuevo e del chitarrista Andrea De Vitis

GORIZIA - Giovedì 11 maggio il Festival Internazionale di Chitarra Classica Enrico Mercatali ritornerà a Gorizia presso la Sala Concerti di Palazzo De Grazia dove, alle 20.30, avrà luogo il Concerto inaugurale della XIV edizione del Concorso chitarristico con l’esibizione del Duo Siempre Nuevo (vincitore del primo premio nella categoria musica da camera senza limiti d’età nell’ambito del Concorso Mercatali 2008) seguito dalla performance del chitarrista Andrea De Vitis (vincitore della XIII edizione del Concorso Mercatali 2016 e di numerosi concorsi internazionali).

Duo Siempre Nuevo

Il Duo Siempre Nuevo è stato fondato nell'ottobre 2007 dai giovani chitarristi Matěj Freml e Patrick Vacik, a quel tempo studenti dei Maestri Thomas Müller-Pering e Christoph Mathis presso la Scuola di Musica Liszt di Weimar (Germania). Nel maggio 2008 il Duo ha vinto il primo premio nella categoria musica da camera senza limiti d’età nell’ambito del Concorso Mercatali e nello stesso anno è stato ospite nell’ambito della stagione musicale estiva Musica a quattro stelle di Grado. Negli anni successivi il Duo Siempre Nuevo si è esibito nell’ambito di importanti rassegne internazionali in Repubblica Ceca, Germania, Italia, Polonia, Repubblica Slovacca e in Cina. Dal 2012 il Duo collabora stabilmente con il mezzosoprano Barbora Polášková (Repubblica Ceca) con il quale ha realizzato interessanti trascrizioni che sono state apprezzate dal pubblico e dalla critica. Il repertorio del Duo spazia dal periodo barocco al classico, al romantico o al contemporaneo, comprendendo sia composizioni originali che adattamenti per due chitarre. Il duo utilizza nelle sue esibizioni anche strumenti d’epoca costruiti dai liutai Petr Matoušek e Jan Tuláček (Repubblica Ceca).

Andrea De Vitis

Andrea De Vitis si è diplomato con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Perugia nella classe di Leonardo De Angelis e si è perfezionato presso la Segovia Guitar Academy di Pordenone sotto la guida dei Maestri Paolo Pegoraro e Adriano Del Sal. Ha frequentato masterclasses tenuti da Oscar Ghiglia, Carlo Marchione, Arturo Tallini, Pavel Steidl, Frédéric Zigante, Carles Trepat, Piero Bonaguri e nel 2016 ha conseguito il Master di secondo livello nell’interpretazione della musica contemporanea presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma, nella classe di Arturo Tallini. Ha vinto numerosi premi in prestigiosi concorsi internazionali tra i quali citiamo: Guitar Masters, Certamen Internacional Julian Arcas di Almerìa, Forum Gitarre Vienna, Budapest International Competition, Concorso Internazionale di Gargnano, Iserlohn International Competition, Kutna Hora Guitar Competition, Concorso Internazionale Città di Mottola. Ottiene altresì il secondo premio al Concorso A. Frauchi di Mosca, al Guitar Foundation of America, al Concorso Pittaluga di Alessandria, al Tychy International Competition e al Rust International Competition. Per i suoi meriti artistici ha ricevuto due 'Chitarre d'oro' nell'ambito del Convegno Internazionale Pittaluga di Alessandria: 'Chitarra d’oro per la giovane promessa' (2013) e la 'Chitarra d'oro per il miglior cd' (2016). La sua intensa attività concertistica lo ha portato ad esibirsi come solista in prestigiose sale da concerto in Italia e in Europa (Spagna, Austria, Germania, Paesi bassi, Polonia, Ungheria, Belgio, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Russia), collaborando con orchestre quali Aukso Cameralna (Polonia) e Anima musicale (Ungheria). Nel marzo 2015 è stato pubblicato dalla Dot Guitar il suo CD Colloquio con Andrés Segovia, che ha raccolto un grande successo di pubblico e di critica.

La mattina di venerdì 12 maggio, presso il Palazzo De Grazia di Gorizia, inizieranno le audizioni del Concorso chitarristico che proseguiranno fino a domenica 14.