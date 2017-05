Secondo weekend per Let's Go Shopping - Spring festival di Gorizia

GORIZIA - Sprint finale per Let’s Go Shopping – Spring Festival, il contenitore di eventi curato dall’associazione Le Nuove Vie – Centro Commerciale Naturale, con la collaborazione del Comune di Gorizia. Una cinquantina gli esercenti delle varie strade e piazze che hanno aderito al programma proponendo iniziative proprie e promozioni ad hoc. Fino a domenica ci sarà l’imbarazzo della scelta, con aperitivi e colazioni speciali, piatti appositamente creati per l’occasione, concorsi, laboratori e attività di animazione per i più piccoli ma non solo.

Caccia agli omaggi con la app «Let’s Go Gorizia»

Prosegue la 'Caccia agli omaggi': basta recarsi in una delle attività aderenti, fare un acquisto di almeno 15 euro o provare in bar, pasticcerie e ristoranti caffè e piatti speciali e scaricare sul proprio smartphone o tablet la app 'Let’s Go Gorizia'. Si riceverà così un omaggio all’insegna della primavera: ma sarà bene prestare particolare attenzione alle bustine che saranno consegnate, in quanto alcune saranno particolarmente fortunate, dal momento che oltre al regalo conterranno anche un’altra sorpresa. Scaricare la app è semplice, oltre che molto vantaggioso: si tratta infatti di uno strumento prezioso per vivere Gorizia sotto tutti i punti di vista. I contenuti della app sono in continuo aggiornamento, con informazioni di pubblica utilità, come lavori stradali e deviazioni del traffico, suggerimenti per lo shopping e per lo svago, indicazioni sugli eventi culturali e molto altro. Un servizio utile quindi non solo per chi a Gorizia vive, ma anche per turisti e visitatori, grazie alla disponibilità di diversi itinerari per scoprire le peculiarità della città.

Il programma di sabato e domenica

Clown e marionette faranno la gioia dei più piccoli sabato dalle 16 alle 18. Dario Morodin, in arte Dario El Becchin, proporrà uno show d’animazione itinerante davvero indimenticabile, forte dell’esperienza maturata in circhi e teatri e della partecipazione a festival d’arte di strada di fama nazionale e internazionale. Le esibizioni sono previste in via Mazzini dalle 15.30 alle 16.15 e in piazza Vittoria dalle 16.45 alle 17.30. Sarà invece via Garibaldi a ospitare alle 17.30 la coinvolgente esibizione di danza di Desmond e della sua 'Dance for you rights'. Inoltre in piazza Vittoria sarà proposta animazione per i bimbi.