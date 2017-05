Agenzia per l'ambiente: Vito, è autonoma e indipendente per legge

GORIZIA - «Questa amministrazione regionale si è sempre attenuta nelle proprie scelte a principi di competenza, professionalità e trasparenza, soprattutto per quanto riguarda le nomine ai vertici delle società controllate o delle agenzie». A dirlo l'assessore regionale all'ambiente, Sara Vito, intervenuta in seguito ad alcune notizie di stampa che palesano rischi di conflittualità tra l'azione politica e quella di controllo ambientale effettuata dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa).



Vito osserva che «l'autonomia e l'indipendenza delle Agenzie regionali per l'ambiente è garantita per legge dello Stato e della Regione. In Friuli Venezia Giulia ciò è ulteriormente garantito dal fatto che il direttore generale di Arpa è stato individuato sulla base di una selezione ad evidenza pubblica ed

il modello organizzativo attribuisce responsabilità diretta, esclusiva e non avocabile a dirigenti e funzionari di ruolo». Per Vito l'adeguatezza scientifica delle attività di Arpa è garantita dal fatto che la medesima si colloca all'interno di una rete di Agenzie, che operano secondo i medesimi protocolli e standard di lavoro. Opera anche in continuo confronto con il sistema universitario regionale ed ha un comitato scientifico in cui sono rappresentate le Università della Regione e la Sissa. Inoltre, «i metodi di analisi sono accreditati Iso 17025, le procedure sono certificate Iso 9001 e il tutto è sottoposto ad audit esterno da parte di verificatori terzi ed indipendenti».

L'assessore osserva infine che in Arpa le responsabilità sono assunte individualmente da 250 professionisti laureati, specializzati con master, iscritti agli albi professionali, che operano in scienza e coscienza, seguendo gli standard più avanzati ed assumendosi responsabilità civili, amministrative e

penali.