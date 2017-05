Porti: a Monfalcone autorizzate opere per 5,7 milioni di euro

MONFALCONE - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture e Territorio Mariagrazia Santoro, ha approvato una delibera che autorizza il Consorzio di sviluppo economico del monfalconese all'utilizzo di 5.763.347 euro del cosiddetto Piano porti 2004/2009, grazie ad una

rimodulazione dei progetti originari, all'aggiornamento delle priorità e alla conclusione di altri interventi susseguitesi negli anni. «La delibera - ha commentato Santoro - consegue alla diretta presa in carico da parte della Regione di una serie di interventi nell'ambito dell'area portuale di Monfalcone, sussistendo tutte le conoscenze necessarie sullo stato dei luoghi e sulle priorità infrastrutturali da affrontare. Si tratta di interventi rilevanti e fondamentali per lo sviluppo del Porto su cui l'Amministrazione regionale sta incentrando tutti gli sforzi possibili».



«Gli interventi - ha aggiunto Santoro - riguardano prevalentemente rafforzamenti o nuovi interventi ferroviari che renderanno ulteriormente competitivo lo scalo di Monfalcone con l'evidente l'impegno della Regione a favore delle imprese insediate e la conseguente occupazione dei lavoratori". Nel dettaglio si tratta di cinque gruppi di interventi, alcuni dei quali già in corso di progettazione o realizzazione. Per la completa agibilità dell'anello ferroviario interno al porto viene rinnovato l'armamento e vengono rimessi in esercizio i binari di banchina attualmente interdetti all'utilizzo, per una spesa di 2.398.647 euro. Altri 2.204.700 euro sono destinati alla manutenzione sui binari dei raccordi ferroviari consortili in zona Schiavetti Brancolo. Ulteriori interventi riguardano le asfaltature dell'area demaniale in ambito portuale presso il varco n.2 di accesso al porto, asfaltature di completamento, l'installazione di una torre faro e l'ampliamento dell'attuale cancello della 'Cimolai' per permettere il passaggio di trasporti eccezionali, per un totale di 760.000 euro.



Completano il quadro la realizzazione di un nuovo tratto di binario di collegamento tra il binario principale e la pesa ferroviaria presso il varco n. 2 di accesso al porto (360.000 euro) e la realizzazione di una nuova viabilità di accesso all'area in concessione alla Midolini (40.000 euro).