Miss Mondo Fvg: la fascia è della 17enne Chiara

FVG – Ha solo 17 anni ed è stata decretata Miss Mondo Fvg. Lunghi capelli biondi, occhi verdi e un sorriso che conquista: si chiama Chiara Davanzo, la giovane udinese che domenica 14 maggio, all'Isola d'Oro ha sbaragliato la concorrenza conquistando il benestare della giura. Il sogno più grande di Chiara è di sfilare per le più prestigiose case di moda e vincere il titolo di Miss Mondo Italia.

L'evento organizzato da Agenzia Mecforyou

Nel primo pomeriggio le finaliste regionali hanno preso parte a diversi shooting fotografici, mentre nel cielo di Grado trionfava il tricolore della Pattuglia Acrobatica Nazionale per l'inaugurazione della stagione balneare gradese. Le finaliste non hanno solo sfilato con i tubini Rapax, abito elegante e costume da bagno ma sono anche state intervistate dalla giuria, capitanata da Alice Milzoni, Miss Mondo Fvg 2016, dal famoso showman Enrico Pellizzari, gli speaker della La Radio A Pezzi, e i rappresentanti della Nujè Academy.

Tutte le ragazze

Dal Friuli Venezia Giulia il 28 maggio partiranno ben sette ragazze per Gallipoli dove si svolgerà la Finale Nazionale di Miss Mondo Italia. A Gallipoli ci saranno 150 ragazze provenienti da tutta la penisola per contendersi la corona di Miss Mondo Italia 2017. Le altre componenti della squadra friulana sono Siria Della Schiava 18 anni di Udine, Giada Masatto 18 anni di Ronchis, Aisha Boh 17 anni di Mossa, Licia Bellina 16 anni di Cercivento, Michelle Masullo 18 anni di Bagnaria e Sara Bello 24 anni di Martignacco. Sempre nell’occasione, sono stati assegnati i due titoli speciali per Miss Nujè ad Alice di Mossa e Miss Radio a Pezzi a Giulia di Talmassons.