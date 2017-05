Torna il Piccolo Festival del Fvg, in "La Cenerentola" in scena al Castello di Spessa

CAPRIVA DEL FRIULI - Torna Piccolo Festival Fvg con la 10^ edizione della manifestazione che porta la musica classica e la lirica nelle location più affascinanti, ricche di storia e di bellezza del Friuli Venezia Giulia. L’edizione 2017 si lega al fil rouge della favola e a quel 25 gennaio 1817 quando al Teatro Valle di Roma andò in scena la prima rappresentazione de La cenerentola di Rossini. Dopo il Barbiere di Siviglia dell’anno scorso, Piccolo Festival rende omaggio ad un’altra delle più celebri tra le opere di Gioachino Rossini con ben due serate: martedì 11 e giovedì 13 luglio la più amata delle principesse andrà in scena proprio in un castello da favola, il Castello di Spessa di Capriva del Friuli.

La cenerentola

«Questa Cenerentola apre un nuovo corso di cooperazione – racconta Gabriele Ribis, direttore artistico di Piccolo Festival – dopo la collaborazione di successo con la Jerusalem Opera dove abbiamo 'esportato' il nostro Barbiere, quest’anno lavoriamo a quattro mani con la Fondazione Punto Arte di Amsterdam che come Piccolo Festival crea opere da camera e le mette in scena in tutta Europa.» La regia della Cenerentola sarà affidata infatti a Eva Buchmann, regista teatrale e direttrice artistica della fondazione Punto Arte che, seguendo l’impronta che ne ha decretato il successo su diversi palchi d’Europa e Stati Uniti, unisce il fascino senza tempo della lirica all’intensità della messa in scena teatrale. I due atti della Cenerentola faranno letteralmente entrare il pubblico prima nel palazzo di Don Magnifico e poi nel palazzo del principe all’interno delle sale di Spessa: tra i due atti chi lo desidera sarà un vero invitato della festa da ballo e potrà cenare prima di tornare a sedersi per la seconda parte. «La realizzazione della Cenerentola sarà un insieme di esperienza e di nuovi talenti, di interpreti stranieri e maestranze del territorio regionale, tratto distintivo ormai delle produzioni di Piccolo Festival – continua Ribis.

La protagonista sarà Anastasia Medvedeva, 25 anni, selezionata dall’Accademia opera di Montecarlo accompagnata dal tenore di Trieste Federico Lepre e dalle sorellastre selezionate dall’Academy of music and dance di Gerusalemme. I costumi e la scenografia sono affidati rispettivamente ai friulani Giada Masi e Claudio Mezzelani. L’orchestra sarà diretta da Jacopo Brusa, giovane debuttante di Pavia, classe 1985, alla prima esperienza con la bacchetta.

Cenni storici

La Cenerentola, ossia' 'La bontà in trionfo' è un'opera lirica in due atti di Gioachino Rossini su libretto di Jacopo Ferretti. La prima rappresentazione ebbe luogo il 25 gennaio 1817 al Teatro Valle di Roma con il contralto Geltrude Righetti Giorgi (già la prima Rosina del Barbiere di Siviglia) che interpretò il ruolo di Cenerentola. Il debutto, pur non provocando uno scandalo paragonabile a quello del Barbiere di Siviglia, fu un insuccesso. Solo dopo alcune recite, l'opera incontrò il favore del pubblico, diventando molto popolare, sia in Italia che all'estero.

Il soggetto dell'opera è tratto dalla celebre fiaba di Charles Perrault ma il testo di Ferretti si rifà ad altri due libretti ,'Cendrillon' di Charles Guillaume Etienne per Nicolò Isouard (1810) e 'Agatina, o la virtù premiata' di Stefano Pavesi per Francesco Fiorini (1814).

Il riferimento principale però è quello alla favola di Perrault: a differenza di alcune versioni più aspre e violente del racconto, lo scrittore francese enfatizzò nella sua favola gli elementi del perdono e della virtù. Valori molto vicini alla sensibilità del tempo e certamente graditi al vaglio Pontificio.

Sullo sfondo della vicenda, però, fa capolino una società degradata, calata a pennello nell'atmosfera romana di quegli anni, pervasa dalla corruzione, da una nobiltà decadente e scialacquante, da gravi disagi tra i ceti sociali più poveri.

Il programma dell'edizione 2017

Martedì 4 luglio 2017 alle 19 e alle 21.30 'Amori da favola': Arie e duetti d’amore da Mozart a Rossini. Teatrino del Castello di Valvasone, Valvasone Arzene.

Giovedì 6 luglio 2017 alle 21 'Ondine': Spettacolo di danza, Compagnia Eugénie Andrin, Antibes. Castello di Susans, Majano.

L'11 e 13 luglio 2017 alle 20 'La Cenerentola': Opera in due atti di Gioachino Rossini. Castello di Spessa, Capriva del Friuli.

Mercoledì 12 luglio 2017 alle 21 'Buffo di gusto': Concerto per basso buffo e chef su musiche e ricette di Rossini. Castello di Duino, Duino Aurisina.