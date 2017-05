Blue Notte si aggiudica il riconoscimento europeo Effe Label, al salone del Libro di Torino la cerimonia ufficiale

GORIZIA - Effe sta per Europe for Festivals, Festivals for Europe, ed è una piattaforma internazionale dedicata ai festival indetta da Efa - European Festivals Association, che promuove e connette i festival culturali europei dei paesi che partecipano al Programma Europa Creativa. Effe Label è un riconoscimento, attribuito da Effe ad alcuni festival d'Europa, che premia «la forte carica innovativa in termini di programmazione artistica, engagement e inclusione sociale».



In attesa della 7^edizione

Blue Notte Gorizia Festival - che sta preparando la sua settima edizione attesa per luglio 2017 - si dichiara fiero di aver ricevuto questo riconoscimento, reso pubblico lo scorso 4 maggio in Germania, e ufficializzato a Torino, nell'ambito del Salone Internazionale del Libro il prossimo 19 maggio, dove Blue Notte sarà presente insieme agli altri festival italiani premiati.

Già all'Effe MeetUp tenutosi a Wiesbaden lo scorso 4 maggio, quando sono stati dichiarati i 250 vincitori europei del Label, i festival scelti in tutta Europa per l’impegno verso l’arte, il coinvolgimento attivo della comunità e la vocazione internazionale, hanno potuto confrontarsi e cominciare a condividere idee e progetti.

E anche nel 2017 Blue Notte Gorizia Festival non smentirà la vocazione internazionale, innovativa, inclusiva e di grande coinvolgimento del territorio: come sempre si svolgerà al confine (tra Gorizia e a Šempeter, in Slovenia, con una tappa anche in Spagna), avrà le sue anticipazioni in 5 Comuni regionali e il suo cuore pulsante all'interno del Parco Basaglia.

Artisti internazionali

I nomi degli artisti internazionali, protagonisti dei concerti, saranno annunciati a breve e saranno sempre di livello qualitativo indiscutibile e di enorme energia. Il tema conduttore dei momenti di approfondimento sarà anche quest'anno attento alla sensibilizzazione alle tematiche sociali più vive. In particolare la donna, il suo ruolo e la sua emancipazione in tutti i contesti sociali del mondo sarà al centro della manifestazione: Blue Notte guarda a una figura femminile come risorsa per la comunità, per un miglioramento delle condizioni umane e culturali dell’intera collettività. Testimonial di questo ruolo sarà Brigitte Yoboue, ospite di Blue Notte, un’ivoriana che con il suo operato è stata capace di emancipare centinaia di donne africane: fondatrice di scuole di cucito e atelier, levatrice, da anni combatte per stare vicino alle donne in difficoltà attraverso Progres Universel, l’Ong da lei fondata.

Anche una sfilata di abiti ispirati a questi temi solcherà il palcoscenico di Blue Notte, mescolando il fascino dei colori africani con le mode più europee, per un risultato sorprendente.