Opportunity Day a Gorizia, la giornata dei progetti di tirocinio

GORIZIA – Mercoledì 18 maggio, dalle 10, nell’aula magna del polo di Santa Chiara a Gorizia (via Santa Chiara 1) l’Università di Udine organizza l’'Opportunity Day', la 'vetrina' delle opportunità di tirocinio pre e post laurea per i futuri professionisti della comunicazione. Saranno illustrati i progetti di tirocinio proposti da associazioni, aziende, enti e istituzioni dedicati a studenti e laureati dei corsi in Relazioni Pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Si tratta di opportunità professionalizzanti che coniugano esperienza formativa e lavorativa allo stesso tempo, consentendo di mettere alla prova attitudini e competenze acquisite, arricchendo così il curriculum in vista dell’ingresso nel mondo del lavoro.

"'L’Opportunity Day' permette a studenti e laureati in Relazioni Pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni – spiega Renata Kodilja, coordinatrice dei due corsi di studio – di trovare il tirocinio più congeniale ai loro interessi e alle loro prospettive professionali».

Sei progetti

Sei soggetti che presenteranno i loro progetti. Insiel, la società Ict della Regione Friuli Venezia Giulia, presenta una collaborazione con lo staff dell’ufficio PR&Communications dell’azienda. L’agenzia Wordpower propone un’esperienza di tirocinio per la Barcolana 2017, a supporto dell’organizzazione, dell’ufficio stampa e dell’attività di marketing dell’evento. L’associazione gliErgonauti, nata in seno a Confindustria Udine, propone un progetto di collaborazione all’organizzazione di eventi culturali. La Fondazione Pubblicità progresso illustrerà il tirocinio nell’ambito del concorso nazionale di pubblicità 'On The Move 2017'. L’Associazione nazionale Comuni italiani del Friuli Venezia Giulia spiegherà il progetto ComPA Anci Fvg, dedicato alla comunicazione e relazione con i pubblici per sostenere la costituzione delle Unioni territoriali intercomunali in regione. Infine sarà presentato il progetto di collaborazione con il 'Premio Giornalistico Papa Ernest Hemingway', giunto alla terza edizione, che si tiene a Caorle (Venezia).

L’evento è organizzato dal Centro polifunzionale di Gorizia dell’Ateneo friulano in collaborazione con UniFerpi Gorizia.