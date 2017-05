Domenica la visita guidata transfrontaliera al Palazzo di viale XX Settembre e al Castello di Kromberk

GORIZIA - Volete saperne di più sui legami storici tra le dimore dei conti Coronini Cronberg e sul patrimonio artistico che vi è conservato? Non perdetevi domenica 21 maggio la visita guidata transfrontaliera al Palazzo Coronini di Gorizia e oltreconfine al Castello di Kromberk. Un’occasione unica per scoprire le preziose collezioni che vi sono contenute, oltre che per conoscere le affascinanti vicende delle due dimore.

Doppia visita

Si comincerà alle 17 con la visita guidata della villa di viale XX Settembre, per poi spostarsi alle 18.30, con mezzi propri, al castello di Kromberk. Al termine delle due visite ci sarà un brindisi, compreso nel prezzo del biglietto. Il tagliando d’ingresso costerà 8 euro per gli adulti e 6 per bambini e studenti. Il numero di posti è limitato, quindi è consigliata la prenotazione scrivendo una mail a info@coronini.it o telefonando allo 0481-533485.

Al momento dell’iscrizione sarà chiesto di indicare se si intende partecipare alla visita in italiano o in sloveno.