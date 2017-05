Promozione a pieni voti per la prima edizione di "Let's Go Shopping - Spring festival"

GORIZIA - Una cinquantina di attività commerciali attivamente coinvolte e oltre 4mila bustine distribuite per la 'Caccia agli omaggi': questi alcuni dati che dimostrano come la prima edizione di Let’s Go shopping – Spring festival sia stata un successo. Il primo evento curato dalla rinnovata associazione Le Nuove Vie – Centro Commerciale Naturale, con la collaborazione del Comune di Gorizia, ha confermato come da parte di commercianti ed esercenti ci siano la voglia e l’entusiasmo di unire le forze per valorizzare e vivacizzare Gorizia. I vari negozianti e gestori dei locali hanno dato vita a un fitto programma di appuntamenti, tra promozioni, aperitivi e colazioni speciali, piatti appositamente creati per l’occasione, concorsi, laboratori e attività di animazione per i più piccoli ma non solo. Sulla base dell’esperienza fatta in questa settimana, Le Nuove Vie sono già al lavoro per luglio, per corredare l’inizio dei saldi estivi con un altro cartellone di eventi.

Edizione zero

«Voglio ringraziare tutta la squadra di lavoro, tutti i commercianti e gli artisti che sono intervenuti perché se il festival è stato un successo, è grazie al lavoro di tutti», commenta il presidente de Le Nuove Vie, Federico De Luca. Da sottolineare come anche durante la settimana di iniziative si siano aggiunti nuovi esercenti all’associazione: «Per essere stata l'edizione zero, peraltro organizzata molto velocemente, siamo molto soddisfatti. Il pubblico ha risposto bene: questa è la dimostrazione che Gorizia ha bisogno anche di eventi di questo genere per incentivare il commercio goriziano. La partecipazione e la collaborazione di tutti i commercianti è stata fondamentale, inoltre il fatto che durante il festival si siano aggiunti altri soci è un segnale forte che Gorizia vuole e sta rinascendo».

Ottima partecipazione

La base anche per il futuro deve essere la collaborazione rimarca la vicepresidente dell’associazione, Sara Macoratti: «Per noi è stata una bellissima maratona, che ci ha permesso di dimostrare che a Gorizia si possono realizzare iniziative di successo. Tutte le proposte, sia l'intrattenimento che gli eventi delle attività aderenti, hanno visto un'ottima partecipazione. Quello che mi auguro è che i nostri colleghi vogliano continuare sulla strada delle collaborazioni e degli eventi speciali, anche al di fuori di 'contenitori' come è stato il Festival, e mi complimento di cuore con tutti loro per le bellissime idee che hanno avuto. Siamo certi che stiamo facendo le cose nel modo giusto e ora siamo ancora più sicuri di voler ripetere questa esperienza».