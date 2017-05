"Se io fossi Caino", Festival di teatro e arte al carcere di Gorizia

GORIZIA - La Compagnia teatrale professionale Fierascena, che da anni si occupa di Teatro sociale e di servizio, sviluppa da tre anni un progetto all'interno della Casa Circondariale di via Barzellini.

Nella convinzione che l'esperienza maturata all'interno della struttura possa essere occasione di lavoro e crescita per la Comunità tutta e che, attraverso l'Arte e il Teatro, si possa sviluppare un dialogo profondo e importante tra la Società e sé stessa, Fierascena organizza il primo Festival di Teatro Carcere della Regione Friuli Venezia Giulia che si sviluppa nelle seguenti azioni: il convegno 'Uguale per tutti' (29 maggio) al quale partecipano importanti nomi del territorio e provenienti da fuori regione, lo spettacolo 'Amunì' (1 giugno) portato in scena dai detenuti - attori del Carcere di Saluzzo che vengono in Friuli per l'occasione e lo spettacolo 'Courage, ritornare a casa' (9 giugno) appuntamento conclusivo del Festival realizzato all'interno del Carcere di Gorizia con i detenuti che partecipano al laboratorio teatrale condotto da Elisa Menon (direttrice artistica di Fierascena). Un progetto di Fierascena per la Casa Circondariale di Gorizia realizzato con il sostegno dell'Unione territoriale Intercomunale Collio Alto Isonzo del Comune di Gorizia e della Caritas Diocesana di Gorizia in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Critici di Teatro.

La manifestazione, unica in Regione, si configura come un progetto di innovazione per il Territorio. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

'Uguale per tutti. Il ruolo degli interventi non strutturali nel percorso della detenzione - Arte, Cultura, Riparazione, Impegno politico'

Lunedì 29 maggio, Casa circondariale di Gorizia, alle 9.30 e alle 12 nella sala polifunzionale. Il convegno vuole essere un momento di riflessione sul tema delle azioni che con il sistema penitenziario dialogano a sostegno del processo di recupero e riparazione della persona detenuta. Le pratiche artistiche che si pongono questo obbiettivo, l'equivoco della terapia in 'assenza' dell'essere umano, i percorsi di promozione della presenza (potenzialità e rischi), la cultura come strumento di guarigione, il confronto con la vittima e il ritorno al diritto di essere parte della Comunità sono tutte azioni che in modo sperimentale e coraggioso vengono a dialogare con la giustezza della pena e l'esecuzione della stessa nella direzione del recupero e non della detrazione. Il tempo della detenzione può essere allora un tempo salvato dalla devianza ed impiegato in modo forte nella vita di Comunità e non un tempo di assenza, di eclissi dalla stessa.

'Amunì' Spettacolo teatrale con gli attori del Carcere di Saluzzo. Scritto e diretto da Grazia Isoardi

Giovedì 1 giugno, Teatro comunale Giuseppe Verdi, alle 20.45

«Questa è la storia di una famiglia, una grande famiglia.Tanti figli, tutti maschi, perché papà diceva che teneva il seme forte e mamma lo sapeva coltivare bene. Ma un giorno papà partì. Per dove? Non si sa. Per quanto? Non lo disse. Per cosa? Per portare qualcosa di più grande. Venti anni. E oggi finalmente ritorna, torna a casa. E facemu festa. Una grande festa.»

E' passato il tempo del padre-padrone e del padre-eroe, ora viviamo la necessità di avere padri testimoni che sappiano trasmettere ai propri figli e alle nuove generazioni la speranza nell'avvenire, il senso dell'orizzonte. C'è da chiedersi se esiste un'alternativa alla guerra tra generazioni e all'individualismo senza speranza che caratterizza le relazioni quotidiane. Telemaco il figlio di Ulisse ha atteso il ritorno del padre, ha pregato affinché si ristabilisse nella sua casa, invasa dai Proci, la Legge, ma oggi nessuno sembra più ritornare dal mare anche se tutti abbiamo, almeno una volta, guardato il mare in attesa che qualcosa da lì tornasse. Proponiamo questo incontro come spunto di riflessione sulla realtà della vita carceraria, uno spettacolo di alta qualità professionale capace di aprire il nostro sguardo sul tema della detenzione da un punto di vista umano.

Ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza.

'Courage. Ritornare a casa'. Spettacolo teatrale con i detenuti della Casa Circondariale di Gorizia

Venerdì 9 giugno alle 16.30. Lo spettacolo giunge alla fine del progetto 'Il Teatro delle ceneri' realizzato dall'Associazione culturale Fierascena, compagnia teatrale professionale per il Teatro sociale. Il laboratorio teatrale viene progettato sulla base di concreti obbiettivi riabilitativi precisati all'incontro con i partecipanti e si configura pertanto come uno spazio non solo di svago per i detenuti ma anche di lavoro su di se all'interno del quale viene richiesto uno sforzo di presenza, di partecipazione, di riflessione. 'Courage' racconta il coraggio che serve per rimanere presenti e prepararsi per il dopo, per guardare fuori partendo da dentro, per accettare chi siamo e per decidere chi saremo.

Per gli eventi che si svolgono all'interno del carcere di Gorizia è richiesta la prenotazione con l'invio via mail del documento d'identità in corso di validità per la predisposizione dei necessari permessi. Per il convegno del 29 maggio: entro e non oltre il giorno 22 maggio; per lo spettacolo del 9 giugno: entro e non oltre il 30 maggio. L'ingresso allo spettacolo 'Amunì' è libero.

Per info: fierascena@gmail.com tel. 3333762495