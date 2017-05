Apre domenica 21 maggio a Grado la mostra "Dal leone di San Marco all’aquila bicipite"

GRADO - 'Dal leone di San Marco all’aquila bicipite': è questo il titolo dell'affascinante mostra che la Galleria LegAntiqua di Gorizia allestisce a Grado nelle sale dello storico Grand Hotel Astoria da domenica 21 maggio, vernice alle ore 19, al 15 ottobre 2017. Il progetto espositivo, XIX edizione di Stampa Antica, è realizzato come tradizione in sinergia con la Biblioteca statale isontina.

L'esposizione di due secoli di storia

Sarà una narrazione di due secoli di storia attraverso la cartografia antica, preziosi dipinti, disegni e raffinati documenti provenienti dalle antiche casate nobili della Mitteleuropa e di altri paesi del continente. Saranno infatti esposte carte geografiche e nautiche provenienti dalla biblioteca privata del feldmaresciallo Barone Bianchi Duca di Casalanza. Ma, gemme fra le gemme, saranno visibili anche le carte personali dell’ambasciatore Daniele Andrea Dolfin, nobiluomo al servizio di Lodovico Manin, ultimo Doge di Venezia i cui avi nel Duecento si erano trasferiti in Friuli nella villa di Passariano. Si tratta di testi stampati nella seconda metà del Settecento, carte che l’ambasciatore usava come strumenti di viaggio, in alcuni casi stampate su tela, e conservate in astucci in pelle bazzana con titoli impressi a secco in oro su tasselli in marocchino rosso.

«Documenti di rara bellezza e perfettamente conservati», sottolinea con orgoglio il gallerista Federico Ossola, "provenienti da prestigiose collezioni private, concesse e in via del tutto straordinaria per la mostra mercato dell'Isola d'Oro». Accanto alla sezione cartografica un secondo percorso di visita propone un'inedita collezione di dipinti e i disegni di Lino Selvatico, importante pittore veneziano, maestro della bella époque, artista al quale i musei veneziani, fra i quali Ca' Pesaro, hanno dedicato importanti esposizioni. I dipinti saranno contestualizzati nel fluire del periodo a cavallo fra i due secoli dalla presenza in mostra di disegni, manifesti, cartoline e fotografie. Sarà un viaggio nella storia, avvolti nella magia dell'arte e della raffinatezza di un epoca di grande fascino.

Gli orari

La mostra, accoglie il visitatore all'ingresso del Grand Hotel Astoria e sarà visitabile, con ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. Nel ricco programma di eventi collaterali anche visite guidate gratuite, in italiano e tedesco, previa prenotazione presso la reception dell'albergo o telefonando ai numeri telefonici 0481.537898 o 348.2557807. Tutte le informazioni sono inoltre disponibili sui siti della Galleria LegAntiqua, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e della Biblioteca statale isontina oltre che sui social.