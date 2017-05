Domani a Gorizia il Ministro degli Affari Esteri, Angelino Alfano

GORIZIA - Martedì 23 maggio 2017, alle 10, presso l'Aula Magna del Polo Universitario di Gorizia, in via Alviano, avrà luogo il Seminario su 'La prospettiva europea dei Balcani occidentali e il processo dei Vertici' che prevede l'intervento, sul tema, del Ministro plenipotenziario degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Dott. Michele Giacomelli, inviato speciale del ministero italiano degli Esteri per il Processo dei Balcani occidentali.

Partecipa al Seminario l'On. Ministro degli Affari Esteri Angelino Alfano che, a seguito della recente apertura degli 'Stati Generali Maeci per la promozione all'estero della Formazione Superiore Italiana - Internazionalizzazione del sistema Universitario', svolgerà un intervento su 'Il Vertice di Trieste tra continuità e innovazione'. Tale vertice è, infatti, previsto a Trieste nei giorni 11 e 12 luglio 2017.