Equilibrio ormonale a Percorsi di Guarigione a Gorizia

GORIZIA - Secondo appuntamento di Percorsi di Guarigione, un ciclo di incontri mensili a ingresso libero, rivolti alla cittadinanza e organizzati a Gorizia da Ahau Eventi Olistici. Dalle 20, al primo piano del Centro Sociale Polivalente di via Baiamonti 22, la naturopata e kinesiologa Carla Mariotto parlerà dell’equilibrio ormonale e di come ripristinarlo con la tecnica del Neuro-Training®.

Neuro-Training

Quando le nostre ghiandole lavorano in sinergia si crea nel nostro organismo un flusso armonico di tutte le nostre quotidiane funzioni, che dona serenità, benessere e pace con noi stessi. L'armonia interiore si rivela così anche fuori di noi, nella comunicazione, nelle relazioni, nel lavoro, nell'abbondanza di amore, tempo e denaro. Attraverso la stimolazione di punti specifici sulla nostra pelle, ciascuno può allenare le ghiandole a riconnettersi tra di loro e questo è ciò che Carla Mariotto, istruttrice di diversi sistemi di attivazione, ci farà sperimentare direttamente con il Neuro-Training®, un metodo nato in Australia dall'evoluzione della kinesiologia integrata a discipline orientali e occidentali.

Percorsi di guarigione

Percorsi di Guarigione è un ciclo di appuntamenti che, ogni quarto mercoledì del mese, vuole creare a Gorizia uno spazio aperto di conoscenza, condivisione, confronto e accoglienza per tutti e per tutte le età. Ogni mese conosceremo e faremo esperienza diretta di una diversa disciplina olistica grazie alle competenze, alle qualità umane e ai Talenti di alcuni tra i più esperti e qualificati Operatori Olistici attivi in regione. L’accesso a tutti gli incontri è gratuito. Richiesta conferma di partecipazione via email (ahaufvg.segreteria@gmail.com) o telefono (347-8924763; lunedì-venerdì 10-18).