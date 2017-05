"I laghi carsici, tra evoluzione naturale e necessità di gestione" è il tema del terzo appuntamento con Legambiente Fvg

MONFALCONE - Per il terzo anno consecutivo Legambiente Fvg e il circolo 'Ignazio Zanutto' di Monfalcone organizzano 'Le giornate delle zone umide', dedicate alla conoscenza delle caratteristiche naturalistiche e ai problemi gestionali di questi interessanti ambienti. Dopo due edizioni dedicate alla laguna di Grado e Marano, quest'anno le giornate sono dedicate ai laghi carsici per far conoscere a cittadini, ragazzi, bambini le caratteristiche di questi ambienti, che svolgono un ruolo essenziale per la tutela della biodiversità, e per continuare il confronto con gli amministratori locali e regionali al fine di costruire forme di gestione che siano adeguate dal punto di vista amministrativo e tecnico-scientifico.

Sabato 27 maggio a Doberdò del Lago

Il primo appuntamento è previsto per la mattina di sabato 27 maggio (dalle 9 alle 13) a Doberdò del Lago presso il centro visite 'Gradina' Legambiente Fvg con il circolo 'Ignazio Zanutto' di Monfalcone organizza il convegno dal titolo 'I laghi carsici, tra evoluzione naturale e necessità di gestione' al quale seguirà nel pomeriggio la visita guidata alla Riserva Naturale Regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa. Intervengono: Gloria Catto, Segreteria Legambiente Fvg, Fabio Vizintin, Sindaco di Doberdò del Lago, Stefano Sponza, Biologo, Legambiente Monfalcone, Luca Zini, Dipartimento Matematica e Geoscienze dell'Università degli Studi di Trieste, Miris Castello e Alfredo Altobelli, Dipartimento Scienze della Vita dell'Università degli Studi di Trieste, Pierpaolo Merluzzi, Dottore naturalista, libero professionista, Pierpaolo Zanchetta, Servizio paesaggio e biodiversità Regione Fvg, Sara Vito, assessore all’Ambiente Regione Friuli Venezia Giulia. La pausa pranzo sarà presso il Ristorante del Centro visite Gradina e a seguire dalle 14.30 alle 16.30 visita guidata con la guida naturalistica Pierpaolo Merluzzi; punto fissato per il ritrovo è il parcheggio via Trinko, prima dell’ex trattoria Al Lago.



Domenica 28 maggio alla Riserva Naturale Regionale di Doberdò e Pietrarossa

La mattina di Domenica 28 maggio (dalle 9.30 alle 12.30) sarà dedicata alla visita guidata alla Riserva Naturale Regionale dei laghi di Doberdò e Pietrarossa - La Palude di Sablici con la guida naturalistica: Pierpaolo Merluzzi; punto fissato per il ritrovo è il piazzale Salvo d’Acquisto (autostazione delle corriere).