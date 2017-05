Vanno a pesca e invece del pesce recuperano reperti dell'Antica Roma

GRADO - Sono usciti per pescare, come fanno sempre, ma questa volta assieme al pesce, hanno recuperato un'antica àncora romana. E’ successo a largo di Grado nella giornata di mercoledì 24 maggio. L’oggetto, di grandi dimensioni, è riemerso - come spiegato da Il Gazzettino - dalle acque dopo secoli lasciando stupiti i pescatori gradesi. Che non sono nuovi a ‘scoperte’ del genere nelle acque della laguna.

Increduli nel trovarsi davanti il reperto storico rimasto incastrato fra le maglie della rete, hanno consegnato tutto alle autorità locali che provvederanno a studiarla e a restaurarla.