Il Camping Tenuta Primero di Grado festeggia i 55 anni di attività con un’estate ricca di eventi

GRADO - Al Camping Tenuta Primero di Grado si festeggia il binomio vincente tra le vacanze all’aria aperta e il divertimento per tutte le età, con un fitto calendario di eventi che accompagnerà i turisti durante tutta la stagione e che avrà il suo culmine in occasione della grande festa per il 55esimo compleanno del campeggio, in programma il 23 luglio ed aperta anche al pubblico esterno.

Eventi di ogni genere per ogni età

Dalle selezioni di Miss Alpe Adria ai party a tema, passando per gli happy hour e fino alle serate per i bambini, il divertimento è garantito per tutta la stagione e per i turisti di ogni età. Grande protagonista sarà ovviamente la musica con Dj set, concerti dal vivo e serate danzanti all’insegna del liscio, dei grandi classici del pop e della disco. Non mancheranno parentesi dedicate a generi più particolari, come il country e la musica medievale. A chi vive l’estate come una grande festa, inoltre, il Camping propone un menù all’insegna dei party più divertenti: schiuma party, beach party, pool party e teenager party!

L'evento più atteso è la festa di compleanno

A completare la ricca offerta di eventi, con il clou atteso per i festeggiamenti del 23 luglio, anche feste dedicate alla cultura medievale e alla birra e alle specialità tedesche e tirolesi (Septemberfest), senza dimenticare i grandi classici dell’intrattenimento come cabaret, karaoke e gli eventi sportivi su maxischermo.

Il 23 luglio per il 55 esimo compleanno di Tenuta Primero ci sarà una grande festa con stand enogastronomici, con prodotti di carne e di pesce, banco cocktail, angolo dolce, due bar, giochi gonfiabili per bambini. La festa inizierà alle 17 con un happy hour, alle ore 18 aprono le cucine e dalle 19 fino alle 24 suoneranno 'I Torpedos New Generation', una cover band austriaca di musica anni ‘80 – ‘90 e chart attuali. E per finire ci si sposta allo Yacht Club Primero per il Dj set. La festa sarà aperta anche al pubblico esterno dalla struttura.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web ufficiale: http://www.primerogrado.com/