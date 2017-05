UDINE – Eventi musicali, workshop, incontri e mostre nei Comuni di Clauzetto, Castelnovo, Paluzza, Ragogna, Marano Lagunare, Meduno. Tutto questo è ‘Festival Folk in Tour - la magia dei luoghi, delle genti, delle tradizioni’, un evento internazionale (in programma dall’11 al 20 agosto) che ospita, negli splendidi borghi della regione, artisti provenienti da diverse parti d’Europa.

‘Aspettando Folk in Tour’

L’associazione Traditional Modern Folk Music Friuli Venezia Giulia - che organizza l’evento con il sostegno della Regione Fvg – ha in programma per il 2017 un’anticipazione della kermesse fatta di due fine settimana intensi, rigorosamente a ritmo Folk. ‘Aspettando Folk in Tour’ dopo il primo appuntamenti lo scorso 28 maggio, a Clauzetto, si prepara ad altre due vivaci giornate, proseguirà infatti il 3 e 4 giugno, rispettivamente a Monfalcone e Meduno.

Il 3 giugno in collaborazione con il Comune e il Fogolar Furlan di Monfalcone, alle 18.30 alla galleria d’arte contemporanea della città (piazza Cavour) si potrà assistere allo spettacolo ‘1915-2017 Guerra e Pace’. L’appuntamento sarà proposto in tre lingue italiano, friulano e tedesco e ripercorrerà il periodo storico della prima guerra mondiale attraverso musiche e foto del tempo con la presentazione e commenti di Angelo Floramo.

Il 4 giugno a Meduno all’Agriturismo ‘Ai Pradons’ il weekend si chiuderà con un concerto-aperitivo con il gruppo ‘In compagnia’ alle 11.30 per uno spettacolo che porta il nome della formazione austro-friulana ‘In Compagnia’ (Aniada a Noar e Altrioh). Tradizioni della Stiria e del Friuli che si fondono in un turbinio di canti e suoni allegri e coinvolgenti. Con la possibilità per chi desidera di pranzare assieme prenotando al 339 7974326.

Maggiori informazioni su: associazione culturale Traditional Modern Folk Music Fvg: www.folkintour.it | info@folkintour.it