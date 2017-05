"Scopriamo il nostro litorale in bicicletta", l'evento alla Marina Julia di Monfalcone

MONFALCONE - In una inedita e fortunata collaborazione l’associazione Bisiachinbici - Fiab Monfalcone, l’Associazione per Marina Julia e l’associazione ambientalista Fare Verde organizzano assieme per domenica 4 giugno una facile gita in bici per scoprire delle piccole-grandi meraviglie che abbiamo dietro casa. L’evento è patrocinato dal Comune di Monfalcone. Darà il via alla pedalata il Sindaco di Monfalcone Anna Cisint, presente alla partenza da Marina Julia. La nostra località balneare così si presenterà ai Monfalconesi pronta alla nuova stagione estiva. L’escursione in bici poi proseguirà lungo la nuova pista ciclabile Fvg 2 che collega Monfalcone a Grado.

L'itinerario

Il giro breve (7km) condurrà il gruppo fino all’isola della Cona e dopo rinfreschi, merende e premiazioni rientrerà a ora di pranzo a Marina Julia. Per chi vorrà invece la giornata continua con il giro lungo (23km), fino alla Riserva Naturale Valle Cavanata a Fossalon (Grado), dove i partecipanti verranno accompagnati dalle guide della Riserva in un percorso all’interno dell’antica valle da pesca, con rientro nel pomeriggio. Una gita facile e consigliata a tutta la famiglia, senza salite, su strade sicure e piste ciclabili ideale per passare una giornata in compagnia tra panorami spesso poco conosciuti lungo un litorale di grande bellezza. Le iscrizioni avverranno alla partenza domenica mattina, e per ulteriori informazioni si possono controllare online gli indirizzi facebook.com/groups/bisiachinbici e www.bisiachinbici.it.

Programma

Ritrovo e iscrizioni dalle 9 Marina Julia, Monfalcone sulla spiaggia (salire la scalinata). Arrivo al bivio per la Cona. Qui ciascuno potrà scegliere il gruppo con cui proseguire. Gruppo A (8km): Prosegue per la Riserva della Foce dell’Isonzo - Cona, Arrivo al Centro Visite della Riserva, Ristoro-merenda offerto dagli organizzatori. Possibile breve visita alla riserva. Arrivo a Marina Julia previsto per le 12.30 circa. Premiazioni e saluti finali. Gruppo B (23km): Prosegue per la Riserva della Valle Cavanata, Pranzo al sacco a proprio carico nella zona attrezzata del Centro Visite. Visita guidata con le guide ufficiali. Rientro per via breve (Fossalon). Arrivo a Marina Julia per le 17.00 e mini-ristoro presso Venice Bar.



Note e cosa portare

Gita facile e consigliata a tutta la famiglia, senza salite, su strade sicure, piste ciclabili chiuse al traffico e strade minori. Si procede tutti assieme e si aspettano gli ultimi. Non si supera mai il capogita. Obbligatorie gomme gonfie e bici in ordine. Pranzo al sacco (per gruppo B). Acqua e bagni disponibili al Centro Visite della Cona e al Centro Visite di Val Cavanata. La gita non si terrà in caso di maltempo estremo: ne daremo comunicazione su facebook.com/groups/bisiachinbici e su www.bisiachinbici.it.

Iscrizione e inforomazioni

Alla partenza, al costo di 2 euro (per l’assicurazione obbligatoria). Scrivete a bisiachinbici@gmail.com o chiamate Nicola, tel. 328 9292121