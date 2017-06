Blue Notte Gorizia Festival torna a Gorizia e Šempeter pri Gorici dal 20 al 23 luglio

GORIZIA - Grandi artisti internazionali delle sei corde saranno il cuore della settima edizione del festival transfrontaliero Blue Notte, in programma dal 20 al 23 luglio tra Gorizia e Šempeter pri Gorici.

L'ospite top

Giovedì 20 luglio, a Šempeter pri Gorici, sarà il grande Matt Schofield ad inaugurare la manifestazione con un concerto attesissimo, previsto per le 21.30. Riconosciuto come uno dei primi dieci chitarristi blues britannici di tutti i tempi da Guitar & Bass Magazine, accanto a icone come Eric Clapton e Peter Green, Schofield è une vera forza della natura. Ha suonato con Buddy Guy e Robben Ford, Johnny Lang e si è aggiudicato ben quattro stelle (unico artista britannico vivente) nel «Penguin Book of Blues Recordings». Ormai una leggenda del modern blues, è riconosciuto nel mondo per la sua grande sensibilità che mescola materiali musicali tra blues, Jazz, e funk accostando le proprie musiche a grandi classici come «Lights Are On, But Nobody's Home» di Albert Collins, in un'interpretazione strabiliante. Ha al suo attivo cinque album in studio e quattro live, vincitori di molti premi, tra i quali - con «Anything but Time» – un posizionamento nei Top 10 del 2011 dalla stampa internazionale e il primo posto tra gli album Blues da Mojo.

Il workshop e l'anteprima

Venerdì 21 luglio il Festival arriva in Italia, dove, a partire dalle 17 al Kulturni Dom di Gorizia, due grandi protagonisti del festival (Matt Schofield e Henrik Freischlader) mettono a disposizione la loro maestria in un workshop dedicato a musicisti d'ogni ordine e grado. A partire dalle 20.30 il festival si sposta al Parco Basaglia, dove si svolge l'anteprima di Blue Notte Donna con l’ivoriana Brigitte Yoboue, che, oltre a raccontare la propria storia e quella di Progres Universel, l’Ong da lei fondata, racconterà l’arte dei batik, una delle massime espressioni artistiche africane. A seguire la sfilata di moda con gli abiti proposti da Ines Ferdinanda Drole, stilista slovena eclettica che contamina le linee del moderno design con le tradizioni, le stoffe, l'impatto cromatico de «I colori dell'Africa» (questo il titolo della sfilata). La serata sarà accompagnata dalle installazioni multimediali video e audio di Michele Innocente.

Spazio al jazz

La grande festa della Jurandir Santana Jazz Night chiude il cherchio, una serata tra jazz, musica d'autore e ritmi tutti brasiliani, capitanata dal grande Jurandir Santana, compositore e virtuoso chitarrista che nella sua lunga carriera ha suonato con Gilberto Gil, Gal costa, Rosa Passos, Daniela Mercury, Jaques Morelenbaum, Seamus Blake Xangai, Toninho Horta, Fabiana Cozza, Mariene de Castro, Fredrik Nooren, Filó Machado e moltissimi altri. Docente al Berklee College of Music e alla Western Illinois University, con una recente produzione ha vinto il premio Braskem per il migliore cd jazz di Bahia.

Sabato 22 luglio

Sarà il tedesco Henrik Freischlader, vera anima blues della chitarra, ad animare il Parco Basaglia a partire dalle 21.45, con il nuovissimo progetto «Blues for Gary» annunciato solo in questi giorni. La line up della band che lo accompagna a Gorizia, infatti, vede il tastierista (Vic Martin, anche all'Hammond) e il bassista (Pete Rees) che sono stati al fianco di Gary Moore, uno dei più grandi ed eclettici artisti dello scenario europeo della fine del secolo scorso, grande riferimento per lo stesso Freischlader. Completa la band il batterista Moritz Meinschäfer. Henrik Freischlader è polistrumentista (suona il piano, il basso, la chitarra), cantante, compositore, produttore e proprietario dell’etichetta Cable Car Records; ha già un'ampia discografia di sei album in studio e tre album live e grazie alla sua etichetta ha dato sfogo a tutte le sue stupende sperimentazioni. Ultimamente condivide il suo talento anche con altri artisti e produce per autori come la canadese Layla Zoe, il sassofonista Tommy Schneller e la folksinger Linda Sutti. Ha suonato con leggende come BB King, Peter Green, Gary Moore, Joe Bonamassa e Johnny Winter, e si è guadagnato una fama che lo impone tra i più seguiti chitarristi nel continente. La support atc del concerto di Freischlader sarà affidata, alle 21, ai vincitori del Blues Rock Contest "Oltre il Muro" - concorso per giovani band under 35, organizzato dalla Cooperativa Sociale Contea di Gorizia all'interno del progetto omonimo.

Info e contatti

Blue Notte Gorizia Festival è organizzato dalla Cooperativa Sociale Contea di Gorizia, in collaborazione con numerosi partner del territorio regionale e internazionale. Info Blue Notte Gorizia Festival: www.bluenottegorizia.com, mail: bluenotefestival@virgilio.it - contea@consorzioilmosaico.org – bluenotte.gorizia@facebook.com.