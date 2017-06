Al Sun&Sounds Festival di Grado un'estate di grande musica

GRADO – L’estate 2017 a Grado sarà all’insegna della grande musica con Sun&Sounds Festival. Promosso dal Comune di Grado e organizzato da MPmusica e The Groove Factory, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, della Camera di Commercio di Gorizia e con il patrocinio di Turismo FVG , dal 24 giugno fino ai primi di settembre, in cartellone cinque concerti internazionali in esclusiva regionale sulla diga Nazario Sauro, affiancati da tre live nel centro storico di Grado con artisti emergenti ma già affermati sulla scena nazionale. Nomi che hanno fatto la storia della musica e che continuano ad avere un forte richiamo internazionale: Nada, Marina Rei, Giuliano Palma, Antonella Ruggiero e i musicisti di Vasco Rossi ovvero il trio rock formato da Stef Burns, Claudio «Gallo» Golinelli e Will Hunt. Per un’estate tutta da cantare e da ballare, e dove, se non al mare!

Musica di qualità

«Sun&Sounds Festival – sottolinea Stefano Palaferri, titolare di The Groove Factory – vuole essere un festival musicale con una proposta varia ed accessibile, con lo scopo di rendere fruibile al pubblico la musica dal vivo di qualità coinvolgendo artisti di fama internazionale e artisti emergenti locali in quella che è una delle più suggestive località di mare del nostro paese.»

«Quest’anno l’amministrazione – specifica il Vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Grado, Matteo Polo - ha inteso ampliare il numero di concerti offerti agli ospiti e ai residenti, pur mantenendo invariato lo stanziamento rispetto al passato. Riusciremo quindi a garantire un Festival Jazz di tre date, una serata musicale di omaggio a Lucio Dalla a 10 anni dalla sua presenza a Grado oltre che un omaggio a Lucio Battisti con la partecipazione di Mogol, oltre al Festival Sun & Sound. Abbiamo apprezzato l’offerta vincitrice del bando per qualità e quantità dei concerti proposti nonchè per la gratuità di alcuni di essi».

Si comincia da Nada

Primo appuntamento in Diga Nazario Sauro sabato 24 giugno con Nada feat. ...A Toys Orchestra. Nada è la musa della musica indipendente italiana, cantautrice molto amata dalla critica e da un pubblico di età ed estrazione diverse. Un'artista che ha fatto della pancia e del cuore il fulcro attorno al quale far girare l'urgenza del suo messaggio musicale che ancora oggi affascina e suggestiona il pubblico. Non è un caso quindi che abbia deciso – come già accaduto in passato con Zen Circus e Criminal Jokers - di coinvolgere gli ...A Toys Orchestra, una band con una storia solida e prestigiosa e che come lei ha saputo conquistare una credibilità trasversale, cavalcando l'eterogeneità di ascoltatori appartenenti a epoche e generazioni diverse.

A luglio

Si prosegue poi mercoledì 12 luglio con la prima data del Tour estivo di Burns Golinelli Hunt aka BGH, i musicisti di Vasco Rossi in versione power trio. Cresciuti con i suoni incandescenti di Jimi Hendrix, Alice Cooper, Jeff Beck e altri mostri sacri del rock che hanno segnato la storia musicale degli ultimi 50 anni, i tre musicisti portano sul palco insieme uno show potente e trascinante, che fa divertire. Il chitarrista californiano Stef Burns e la vigorosa sezione ritmica formata dal bassista Claudio «Gallo» Golinelli ed il batterista degli Evanescence Will Hunt, formano un trio rock’n’roll eccezionale. Con una scaletta di famosi brani internazionali, unitamente all’energia e alla carica di simpatia che li contraddistingue, #StefGalloWill promettono di regalare ancora una volta al pubblico un concerto dal groove sfrenato e divertimento assicurato. Ripercorrendo con grinta e il loro inconfondibile sound la storia della musica, garantiscono un viaggio emozionante tra brani rock'n'roll, rockblues e molto di più.

Agosto italiano

Due gli appuntamenti per il mese di agosto, sempre su palco che si affaccia sul mare della Diga Nazario Sauro. Domenica 13 l’indimenticabile voce che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo, la voce che ha consacrato alla storia brani come Stasera che sera, Cavallo bianco, Per un'ora d'amore, Vacanze romane, Ti sento: Antonella Ruggiero. Artista unica nel panorama italiano, Antonella si distingue per l’ampia estensione vocale che le permette di passare dal registro pop a quello lirico di soprano leggero, spaziando, così, tra diversi generi musicali come la musica sacra, il jazz, il tango, la musica classica e contemporanea. A Grado proporrà il suo progetto «Concerto Versatile», accompagnata da Mark Baldwin Harris al pianoforte e Roberto Colombo vocoder e synth bass, e spazierà dai brani storici a quelli più recenti, più alcuni omaggi ad autori italiani e stranieri con alcune incursioni in ambito etnico.

Mercoledì 23 agosto Giuliano Palma, che con «Groovin» animerà la serata gradese sprigionando la sua energia coinvolgente. Giuliano Palma torna al suo primo amore, reinterpretare in versione ska i brani che hanno segnato la sua infanzia, rendendo ballabile qualsiasi canzone: da Vasco Rossi a Don Backy, da Louis Armstrong a Patty Pravo passando per Elton John ed i Camaleonti. Uno show travolgente all’interno del quale è impossibile restare fermi e non cantare i tanti successi della musica italiana e internazionale rivisitati con stile inconfondibile.

La chiusura

A chiudere il Sun&Sounds Festival 2017, domenica 3 settembre Marina Rei. La cantautrice romana, figlia di musicisti (il padre Vincenzo è il batterista dell'orchestra di Ennio Morricone, la madre Anna Giordano è violista dell'orchestra sinfonica di Roma) ha sempre respirato musica di diverse ispirazioni, una musica che ha alimentato in lei contrasti e nutrito al tempo stesso la ricchezza della sua formazione. A Grado suonerà in trio: lei alla voce, batteria, percussioni e tastiera, Fabio Fraschini al basso e Giorgio Condemi alla chitarra. Insieme a loro, ripercorrerà la sua carriera proponendo i suoi successi dagli anni 90 fino ai brani più recenti. I biglietti saranno disponibili su Mailticket e Vivaticket. Ulteriori canali saranno comunicati nei prossimi giorni sul sito internet www.sunandsoundsfestival.it e sui social networks.

Gli emergenti

Oltre ai big in programma quest’estate ci saranno tre ulteriori concerti a ingresso libero nel centro storico di Grado; gruppi emergenti che hanno già riscosso successo anche all’estero; il 3 luglio il trio Mari – O, il 29 luglio Matteo Pascotto e il 5 agosto il duo Lubian-Canciani in Orsetti Chiacchieroni. Mari-O è un progetto dalle molteplici sembianze che esplora diversi mondi musicali ed abbraccia a tratti brani concepiti per la voce umana, a tratti composizioni di natura strumentale, che vengono reinterpretate e riadattate. Conosciutisi nell’ambito del dipartimento di jazz del conservatorio di Udine, Chiara Di Gleria (voce), Mattia Romano (chitarra) ed Eugenio Dreas (basso) hanno deciso di partire proprio dalle sonorità di tale genere per inventare, integrare, personalizzare brani che arrivano dal rock, dal folk americano, dal pop, dalle acide sonorità nordiche. Matteo Pascotto classe ’83, vincitore del primo premio al concorso nazionale «Scrivere in Musica» dell’Associazione C.E.M di Pordenone con il brano Le mie mani si è diplomato al CET di Mogol come autore e compositore di musica leggera. Nel gennaio 2015 pubblica l’EP acustico Sessioni Domestiche, interamente registrato in un piccolo studio casalingo. Matteo promuove attraverso una serie di concerti srutturati e organizzati con la modalità dell’house concert, ormai diffusa anche in Italia, dove il musicista si esibisce in un live acustico per un pubblico ristretto all’interno di un ambiente privato. Contemporaneamente è in lavorazione il nuovo album, che raccoglie il lavoro di un anno e mezzo dentro il piccolo studio: si tratta di un disco pop che vede convivere suoni minimali ed una buona dose di groove. Infine il duo Angelica Lubian e Matteo Canciani proporranno «Orsetti Chiacchieroni». La prima è una cantautrice e musicista udinese che predilige la chitarra acustica esibendosi in tutta Italia in locali della scena artistica nazionale sia in «gruppo» sia in veste di solista acustica. Matteo Canciani, cantautore e musicista friulano, ha iniziato la sua attività musicale con gruppi cover suonando pezzi di Oasis, Blur, Radiohead, Verve, Beatles e Coldplay, ma quasi subito a questi si sono affiancate le prime composizioni fino ad arrivare ad un repertorio costituito esclusivamente di brani originali. Assieme, i due proporranno un repertorio di brani inediti e cover rimangiati in chiave pop elettro-acustica. La rassegna ospita inoltre il 24 luglio al Parco delle Rose, sempre ad ingresso libero, l’evento dei Perpetuum Jazzile. Questo storico gruppo sloveno, nato nel 1983, è venuto alla ribalta internazionale per la cover a cappella di Africa dei Toto, il cui video a novembre 2015 ha totalizzato oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Sun&Sound Festival 2017 è promosso dal Comune di Grado, con l’organizzazione di MPmusica e The Groove Factory, il sostegno della Regione FVG e della Camera di Commercio di Gorizia, il patrocinio di Turismo Fvg; media partner Radio Latte e Miele e Udinese Tv. Info: www.sunandsoundsfestival.it; info@sunandsoundsfestival.it