Federica Carta al Belforte di Monfalcone, firmacopie e mini live della ragazza rivelazione di Amici 2017

MONFALCONE - Federica Carta, rivelazione di Amici 2017 e pupilla di Elisa, arriva in regione con firmacopie e mini live sabato 3 giugno al Belforte di Monfalcone. E’ difatti uscito il 19 maggio il suo primo Ep di inediti che porta il suo nome, Federica, per la Universal Music Italia, anticipato dal lancio in radio di 'Dopotutto'.

Rivelazione del panorama musicale italiano

Definita da Carlo Di Francesco, uno dei maestri del programma di Maria De Filippi, una delle voci più belle del panorama musicale italiano, la giovane Federica è una ragazza romana molto amante della musica, che ha cominciato a prendere lezioni di canto quando aveva 9 anni. Tra i suoi generi di musica preferiti ci sono il Neo Soul, il Pop Soul e il Pop, mentre il suo sogno più grande è quello di riuscire ad emozionare il pubblico con le sue canzoni. I suoi cantanti di riferimento sono Paolo Nutini e Alicia Keys. Il suo primo singolo 'Ti Avrei Voluto Dire' in soli 30 giorni ha ottenuto oltre 1.000.000 di visualizzazioni su You Tube: questo brano, a detta del popolo del web, è uno dei più riusciti tra quelli dei ragazzi del Serale di Amici e quello che i fan ascoltano con maggiore interesse. Dopo aver ricevuto una proposta di contratto discografico da ognuna delle quattro case discografiche che collaborano da anni con Amici (Sony Music Italia, Universal Music Italy, Warner Music Italy, Sugar Music) la neo-diciottenne ha scelto di firmare un contratto con l’etichetta Universal Music Italia (la stessa casa discografica della sua coach Elisa che di recente ha abbandonato la Sugar di Caterina Caselli dopo il termine regolare del contratto che la legava dal suo esordio nel 1996).

A produrre l'album di debutto Andrea Rigonat

E non è certo un caso che a produrre l’album di debutto sia Andrea Rigonat, marito e produttore di Elisa, con, ovviamente, la supervisione artistica della coach che la guida all’interno del programma tv. Nel disco trovano spazio alcuni brani co-firmati dalla stessa Federica, alcuni dei pezzi cantati durante il percorso compiuto all’interno della scuola di Amici e che già hanno conquistato le classifiche di vendita come 'Attraversando gli anni' e 'Ti avrei voluto dire', e un buon numero di brani scritti dalla coppia Federica Camba e Daniele Coro, già autori in passato per Alessandra Amoroso, Marco Carta, Emma.