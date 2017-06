Ultime notizie

Moto finisce contro un furgone: grave un 32enne di Ruda L’impatto è stato molto violento, causato da un’inversione di marcia tentata dal furgone in prossimità di una rotonda. A bordo c’era un gruppo di turisti svizzeri che avevano noleggiato il mezzo in Slovenia per fare una gita nel Goriziano

Curiosando in città, domenica appuntamento a Borgo Castello Dove affondano le origini di Gorizia? Come vivevano uomini e donne nel Medioevo in città? Scoprirlo è facile con le preparatissime guide di Curiosando in città

Concerti al Castello, «Danze intorno al mondo» a Palazzo Lantieri Un weekend nel segno della cultura e della melodia quello di sabato 3 e domenica 4 giugno alle 18. Ecco i concerti in programma e le informazioni sulla rassegna