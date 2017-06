La poetessa goriziana Claudia Voncina in Biblioteca a Gorizia presenterà la nuova raccolta di poesie

GORIZIA - Venerdì 9 giugno alle 18 sarà presentata nella Galleria d'arte 'Mario Di Iorio' della Biblioteca statale isontina di Gorizia la nuova raccolta di poesie della goriziana Claudia Voncina dal titolo 'Emozioni'. La raccolta, recentemente uscita per la casa editrice Goriška Mohorjeva dru¸ba, raccoglie liriche silenziose, limpide, personali, di una bellezza senza tempo che splende di luce interiore, si legge nella presentazione del volume.

Raccolta di poesie

Si tratta di una raccolta di poesie scritte in italiano da una poetessa slovena, in un intreccio di lingue, identità e emozioni. All'incontro sarà presente l'autrice, accolta dal direttore della Bsi Marco Menato, introdotta da Tatjana Rojc, che firma l'introduzione all'opera, e da Erika Jazbar, rappresentante dell'editore e curatrice della pubblicazione. Claudia Voncina si inserisce nel panorama letterario regionale e internazionale per aver pubblicato ed essere stata premiata per molti lavori di prosa e poesia dalla fine degli anni Novanta a oggi. Suoi testi sono stati pubblicati in riviste letterarie e antologie in Italia, Slovenia e Croazia.

L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti disponibili.