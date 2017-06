Maurizio Vandelli, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi al Perla Casinò & Hotel

GORIZIA - Si comincia venerdì 9 giugno con il concerto di Maurizio Vandelli: l'ex leader dell'Equipe 84, protagonista assoluto della scena beat italiana anni '60 e '70, presenterà tutti i suoi indimenticabili successi dal vivo. Sabato 10 giugno alle 22 sarà la volta di Carmen Russo e del marito Enzo Paolo Turchi che intratterranno gli ospiti del Casinò Perla con un talk show, condotto da Giacomo Carlucci. La celebre coppia dello spettacolo racconterà aneddoti curiosi, risponderà alle domande del pubblico e si esibirà in inedite performance, tra risate, musica e tanto divertimento... Le signore potranno inoltre provare l'emozione di sostituirsi a Raffaella Carrà in un indimenticabile 'Tuca Tuca' con Enzo Paolo Turchi!

Serata 'Beat' al Casinò Perla con Maurizio Vandelli

Una serata tutta da ballare e da cantare a squarciagola, all’insegna della grande musica italiana: venerdì 9 giugno alle 22 Hit Casinos inaugura la stagione estiva con Maurizio Vandelli, protagonista assoluto della scena beat italiana e interprete di indimenticabili successi. L’ex leader dell’Equipe 84, popolarissima band degli anni ’60 e ’70, porterà sul palco del Perla Casinò & Hotel tutto il suo repertorio, amato tanto dai fan dell’epoca quanto dalle nuove generazioni: 'Io ho in mente te', 'Bang Bang', 'Auschwitz', '29 Settembre', 'Tutta mia la Città', solo per citare alcuni dei pezzi più famosi. Insieme a Victor Sogliani, Alfio Cantarella e Franco Ceccarelli, Vandelli creò uno stile musicale inconfondibile, riconosciuto dagli stessi Beatles come l’unico esempio di beat italiano in linea con la loro musica. Un’affinità, quella con il quartetto di Liverpool, che andò ben oltre lo stile musicale: fin dal primo concerto al Vigorelli di Milano sono passate alla storia le orde di ragazzi che accoglievano l’Equipe 84 in tutte le esibizioni live con scene di isterismo collettivo che valsero al gruppo l’appellativo di 'Beatles Italiani'.

Straordinario talento musicale, Maurizio Vandelli sorprende anche per la sua simpatia e le sue doti di intrattenitore: nella sua lunga carriera ha partecipato e condotto diversi varietà musicali di successo in televisione, oltre ad aver duettato con tutti i più grandi Artisti della scena musicale italiana ed internazionale.

Sul palco del Casinò Perla sarà accompagnato dal quintetto I Miranda, con il quale si esibisce regolarmente, e presenterà anche alcuni brani tratti dai suoi album da solista: 'L’altra faccia di Maurizio Vandelli' del 1970, '29 Settembre ‘89' del 1989 e 'Sei nei ‘90' del 1990.