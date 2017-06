Mario Kart, simulatore di kart con l’assistenza di un pilota professionista

MONFALCONE - Per la gioia di tutti i bambini e le bambine, con la passione per la guida, da venerdì 9 giugno a domenica 18 giugno, dalle 15.30 alle 19.30, al Belforte di Monfalcone sarà presente un simulatore per la guida. Seduti in un vero kart si potrà provare l’emozione di guidare su una pista grazie allo schermo, in un allestimento scenografico ispirato al simpatico Mario Kart e con l’assistenza di un pilota professionista. Oltre al gioco, i bambini potranno apprendere le prime nozioni di educazione stradale.