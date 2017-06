Claudio Fratta è stato eletto sindaco di San Canzian d'Isonzo

SAN CANZIAN D'ISONZO - Claudio Fratta, appoggiato dalle liste Con Silvia fare centro, Partito Democratico e Sinistra responsabile, è stato eletto sindaco del Comune di San Canzian d'Isonzo, con 1287 voti, pari al 49,58 per cento delle schede valide.



Hanno inoltre ottenuto voti: Enzo Renato Basile (Movimento 5 stelle), 470 voti (18,10 per cento); Rossana Puntin (A sinistra), 308 voti (11,86 per cento); Ciro De Simone Sorrentino (Per San Canzian), 299 voti (11,52 per cento); Roberto Rossi (Noi di San Canzian d'Isonzo), 232 voti (8,94 per cento).