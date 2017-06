Gorizia va al ballottaggio, secondo turno tra Ziberna-Collini

GORIZIA - Rodolfo Ziberna, appoggiato dalle liste Aiutiamo Gorizia con Ziberna, Con Ziberna Unione di Centro, Lega Nord, Con Ziberna Forza Italia Berlusconi, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Popolo di Gorizia, Partito Pensionati, Autonomia Responsabile civica per Gorizia e Roberto Collini, sostenuto da Partito Democratico Gurizia Gorizia Gorica Collini sindaco, Percorsi goriziani, Gorizia è tua, Gorizia 100 sogni, accedono al turno di ballottaggio per l'elezione a sindaco del Comune di Gorizia.



Ziberna ha ottenuto 8543 voti, pari al 49,88 per cento delle schede valide; Collini ha ottenuto invece 3884 voti, pari al 22,68 per cento delle schede valide. Il turno di ballottaggio tra i due candidati sindaco si terrà nella giornata di domenica 25 giugno.



Hanno inoltre ottenuto voti: Federico Portelli (Borghi-Portelli sindaco, Gorizie-Portelli sindaco), con 1149 voti (6,71 per cento); Silvano Gaggioli (Gorizia c'è-Gaggioli sindaco), con 1062 voti

(6,20 per cento); Andrea Picco (Forum Gorizia per Andrea Picco sindaco), con 935 voti, (5,46 per cento); Giancarlo Maraz (Movimento 5 Stelle), con 916 voti (5,35 per cento); Roberto Criscitiello (Sinistra unita-Zdruzena levica), con 280 voti (1,63 per cento); Ilaria Cecot (Articolo 3 Gorizia sociale), con 276 voti (1,61 per cento); Franco Bertin (Movimento popolare degli italiani Gorizia), con 83

voti (0,48 per cento).