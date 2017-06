Tutto pronto per il Trofeo Giacomo Casanova al Golf & Country Club Castello di Spessa

CAPRIVA DEL FRIULI - Il Castello di Spessa a Capriva del Friuli, nel Collio Goriziano, è inscindibilmente legato all’affascinante figura di Giacomo Casanova, suo illustre ospite nel 1773. Casanova dedicò alla sua permanenza nel maniero alcune pagine delle sue famosissime memorie, lodandone il 'vino eccellente'. Sabato 17 giugno, come da tradizione, il Golf & Country Club Castello di Spessa – il cui green si sviluppa fra le vigne che circondano l’antico maniero - dedicherà all’illustre ospite un torneo, collegato al 'Premio Giacomo Casanova Castello di Spessa', che come ogni anno sarà assegnato ad un personaggio che ha portato nel mondo l’immagine e i valori del Friuli Venezia Giulia e che quest’anno si terrà venerdì 30 giugno.

Trofeo Giacomo Casanova Castello di Spessa

Formula: 18 Buche Stableford. Premi: 1° e 2° netto, 1° lordo, longest drive & nearest to the pin.

I vincitori – a suggellare il connubio fra golf e vino, leit-motiv del Resort – riceveranno in premio pregiate confezioni di Casanova Pinot Nero dalle caratteristiche intense ed ammalianti come il carattere del personaggio di cui porta il nome. Altri premi offerti dal wine shop del Castello di Spessa e scelti tra le eccellenze.

Per il vincitore assoluto in palio una notte per due persone in una delle eleganti suite del Castello di Spessa, dove soggiornò Giacomo Casanova nel 1773.

Castello di Spessa Wine Resort

Legato a nobili casate e illustri ospiti come Giacomo Casanova, il Castello di Spessa si trova nel cuore del Collio Goriziano, a Capriva del Friuli, ed è completamente circondato dalle vigne della tenuta a cui dà il nome, fra cui si snodano le 18 buche del Golf Country Club Castello di Spessa. Le sue origini risalgono al 1200. Oggi elegante Wine Resort, ha una quindicina di suites arredate con mobili del’700 e dell’800 italiano e mitteleuropeo e, scavata nella collina sottostante il maniero, la più antica e scenografica cantina del Collio, dove invecchiano i pregiati vini della tenuta. Nella saletta del Gusto, il Bistrot del Castello, si degusta una straordinaria selezione di prodotti del Friuli Venezia Giulia. Dal restauro di una vecchia cascina ai piedi del castello è stata ricavata la Tavernetta al Castello, con un rinomato Ristorante Gourmand e 10 camere dall’atmosfera country chic. La Club House del Golf Country Club è ospitata in un antico rustico, con ampio dehors e un’ombreggiata terrazza: nel suo ristorante, l’Hosteria del Castello (aperta anche a chi non gioca a golf), la cucina rincorre la stagionalità e ricalca i sapori del territorio. In un casale affacciato sul green sono stati ricavati appartamenti, dedicati soprattutto ai golfisti e arredati con caldo stile rustico. Dai vigneti del Resort nella Doc Collio e nella Doc Isonzo provengono i pregiati vini Castello di Spessa.

Info e iscrizioni Castello di Spessa Wine Resort

Tel.0481 881009 - www.golfcastellodispessa.it - info@golfcastellodispessa.it