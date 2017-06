Sarà a Gorizia il NID Platform 2017

GORIZIA – Sarà la nostra città che tra il 19 e il 22 ottobre ospiterà la quarta edizione del NID Platform 2017 a Gorizia, città transfrontaliera, una porta aperta sulla Mitteleuropa. La quarta edizione del festival NID è stata presentata a Roma mercoledì 14 giugno al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo alla presenza del Ministro Dario Franceschini, del Direttore Generale dello Spettacolo del MiBACT Onofrio Cutaia, l’Assessore alla Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti, il Sindaco di Gorizia Ettore Romoli, il Vicepresidente della Camera di Commercio Venezia Giulia Gianluca Madriz, la Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia Roberta Demartine e il Direttore di a.Artisti Associati Walter Mramor. Capofila di questa edizione dell’RTO è a.Artisti Associati – Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Partner di progetto il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Spettacolo, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, la Camera di Commercio Venezia Giulia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

L'evento

Nata dalla collaborazione tra alcune realtà della distribuzione della danza (RTO), la Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e gli enti locali, NID Platform rappresenta una straordinaria e ormai consolidata vetrina della miglior danza italiana. NID mette in contatto le compagnie nazionali con il mercato e i professionisti italiani ed internazionali, dando visibilità alla scena italiana nel rispetto della pluralità di linguaggi e poetiche. Dalla sua nascita nel 2012 ad oggi, NID Platform ha raccolto un costante e crescente interesse da parte del settore, testimoniato dal coinvolgimento di oltre trecento professionisti italiani ed internazionali. Attraverso il comitato artistico, NID Platform seleziona gli spettacoli più rappresentativi tra le realtà già consolidate e tra i coreografi emergenti riunendoli in un ricco programma dedicato a operatori, critici e pubblico che include anche momenti di incontro e approfondimento. Dopo la prima edizione organizzata a Lecce e Brindisi nel 2012, la seconda a Pisa e Pontedera nel 2014, la terza a Brescia nel 2015, è in programma. «La danza ha migliaia di ragazzi che la studiano, la praticano e la sognano, molti talenti internazionali e un pubblico enorme. A questi numeri non è mai corrisposta la dovuta attenzione da parte delle istituzioni. Bisogna invertire questa tendenza. Dopo anni di tagli abbiamo fermato la riduzione del fondo unico per lo spettacolo. Stiamo lavorando alla legge sullo spettacolo dal vivo che intendiamo approvare prima della fine della legislatura: ora è in commissione cultura al Senato e presto arriverà in aula. Serve un salto di qualità sia sulle risorse che sulle regole. In questo senso è importante che il NID diventi un evento sempre più importante che crei un clima di attesa. Penso a un meccanismo simile a quello che porta alla selezione della capitale italiana della cultura già per individuare la città che ospiterà la prossima edizione del 2019». Così il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini intervenendo questa mattina alla presentazione del NID Platform 2017 che si terrà a Gorizia dal 19 al 22 ottobre 2017.

Compagnie e spettacoli

Si è evidenziato che hanno risposto quest’anno alla call pubblica, lanciata dal nuovo sito Internet nidplatform.it, 79 compagnie per un totale di ben 118 spettacoli, facendo registrare un incremento del 27% rispetto alla precedente edizione del progetto, segno di come si stia consolidando e diffondendo la conoscenza e l’interesse attorno a questa manifestazione, nata solo cinque anni fa. Le compagnie aderenti, alcune delle quali hanno presentato più di una proposta artistica, provengono da quasi tutte le regioni d’Italia. Lazio, Toscana, Veneto ed Emilia Romagna sono le regioni più rappresentate, seguite da Lombardia, Puglia e Campania. Quanto agli spettacoli, di durata variabile tra i 15 e i 120 minuti, spaziano dai soli alle creazioni per ampie compagini, attraversando diversi stili e linguaggi. Una commissione artistica internazionale formata da John Ashford (Inghilterra, direttore del network europeo Aerowaves), Natalia Casorati (Italia, direttrice artistica del Festival Interplay di Torino), Giacomo Cirella (Italia, Segretario Generale della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza), Angela Fumarola (Italia, co-direttrice artistica di Armunia Festival Costa degli Etruschi di Castiglioncello - LI), Natalia Simo Alvarez (Spagna, direttrice del Teatros del Canal e del Canal Dance Center di Madrid), Gordana Vnuk (Croazia, fondatrice e direttrice artistica del festival Eurokaz di Zagabria), ha selezionato le 16 migliori proposte che vanno a costituire il programma principale di NID Platform. Integrerà il programma uno spettacolo ospite scelto tra i più rappresentativi del panorama italiano: la nuova produzione di Aterballetto a doppia firma di Cristiana Morganti (a lungo danzatrice per Pina Bausch) e Hofesh Shechter, che debutterà in Prima Nazionale proprio alla NID Platform 2017. La rassegna prevede quattro giornate di rappresentazione con un totale di 17 spettacoli non in contemporanea. Tra le diverse proposte per la prima volta saranno presenti due spettacoli dedicati ad un pubblico di bambini e ragazzi.

Le location

Gli spettacoli saranno ospitati in tre teatri della città di Gorizia, Teatro Comunale Giuseppe Verdi, Kulturni Dom e Kulturni Center Lojze Bratu¸. La manifestazione sconfinerà inoltre nella vicina Slovenia, grazie alla collaborazione con il Teatro Nazionale di Nova Gorica che ospiterà alcuni eventi. Il complesso museale di Santa Chiara sarà allestito in funzione di infopoint e quale sede di tavole rotonde e incontri tra artisti e operatori.

Cosa vi attende

Tra i 16 spettacoli selezionati dalla commissione artistica per la quarta edizione (Compagnia Aldes, Opus Ballet, Compagnia Kinkaleri/Le Supplici, Compagnia Van – con due spettacoli - Compagnia MM Contemporary Dance Company, Compagnia Artemis Danza, Compagnia Codeduomo, Balletto di Roma, Compagnia Collettivo Cinetico, Compagnia Simona Bucci, Compagnia Cab 008, TIR Danza, Compagnia Zebra e Compagnia Spellbound) compare anche la compagnia friulana Arearea con lo spettacolo «Le Quattro Stagioni_from summer to autumn» di Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi con Angelica Margherita, Anna Savanelli, Valentina Saggin, Marta Bevilacqua, Luisa Amprimo, Luca Campanella, Roberto Cocconi, Andrea Rizzo, Daniele Palmeri, Luca Zampar. Uno spettacolo di grande spontaneità e freschezza, sulle musiche de Le Quattro Stagioni di Vivaldi, che aveva debuttato in prima allo scorso Mittelfest in una versione urbana e che ora vive la sua versione teatrale. Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi firmano due stagioni ciascuno, rispettivamente Estate_Inverno e Primavera_Autunno, e guidano il numeroso gruppo in un perpetuo andirivieni di concentrati d’energia, slanci improvvisi, urla silenziose, smarrimenti, perdite di senso ed impennate continue. Nella danza si rinnova l’incanto di una composizione musicale sublime, e gli interpreti si avventurano nel mondo dei sensi in una mescolanza espressiva aperta alla sorpresa del divenire. Tutto il programma e le info su www.nidplatform.it.