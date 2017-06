Blue Notte Gorizia Festival, le anteprime

GORIZIA- Il Consorzio di cooperative sociali Il Mosaico e la cooperativa sociale La Cisile - tra gli storici partner del Festival ospitano e annunciano con gli organizzatori l'anteprima di Blue Notte Gorizia Festival a San Vito al Torre: venerdì 16 giugno in via Roma 54/a (la corte esterna del Consorzio), per la prima volta Blue Notte Gorizia Festival viene presentato al pubblico nella sua totalità e a tutti gli effetti entra nel vivo degli eventi. Si inizia alle 18.30 con l’anteprima Blue Notte donna: a salire sul palco sarà una figura femminile particolarmente importante per la comunità locale, una donna che si è distinta per l’impegno civile sul territorio. Toccherà poi a Marco Anzovino sciogliere il ghiaccio con il primo appuntamento (a ingresso libero): educatore e musicoterapeuta (ma anche cantautore, musicista e produttore) presenta il suo nuovo libro «Le ragazze al terzo piano», un volume con Cd allegato. Con lui, a sostenere la performance la cantante Veronica Bitto.

Il libro

«Le ragazze al terzo piano» è un libro sul cambiamento positivo delle persone, attraverso la verità e la lealtà dei rapporti ed attraverso la condivisione reale delle passioni e dei sentimenti. Un libro necessario e trasgressivo dove importante è la consapevolezza di sé e del proprio valore. Il libro racconta come sarebbe dovuta andare ed entra nelle vite di tre ragazze che trascorrono il primo anno di Università assieme in un appartamento a Padova. Il terzo piano del loro appartamento non è in realtà una sede universitaria padovana, ma quello della Comunità Terapeutica «Villa Renata» del Lido di Venezia, specializzata nel recupero di persone tossicodipendenti, dove l’autore, Marco Anzovino, ha lavorato per dodici anni come operatore sociale e musicoterapeuta. Un luogo riservato alle ragazze, dove si sono spese tante notti tra confidenze e tisane, musica, risate e pianti per capire e dove le ragazze hanno vissuto e raccontato le loro vite: di Marco erano pazienti e ora stanno bene. L'album accompagna con otto canzoni intimiste, essenziali, emozionanti le tre storie e l'anima delle ragazze. Marco Anzovino sarà accompagnato sul palco dalla cantante Veronica Bitto, che ha interpretato anche alcuni brani del cd.

L'appuntamento successivo con le anteprime di Blue Notte Gorizia Festival è il 23 giugno a Villesse con il concerto di musica brasiliana del Denise Dantas Group. Blue Notte Gorizia Festival è organizzato dalla Cooperativa Sociale Contea di Gorizia, in collaborazione con numerosi partner del territorio regionale e internazionale. Info BLUE NOTTE Gorizia Festival: www.bluenottegorizia.com, mail: bluenotefestival@virgilio.it - contea@consorzioilmosaico.org – bluenotte.gorizia@facebook.com.