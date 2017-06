Nuovo appuntamento alla Bsi di Gorizia con il romanzo di Paola Zoffi "Essenza di tabacco e robinie"

GORIZIA - Nuovo appuntamento giovedì 15 giugno alle 18 nella Galleria d'arte 'Mario Di Iorio' della Biblioteca statale isontina di Gorizia con il romanzo 'Essenza di tabacco e robinie' di Paola Zoffi, uscito per Gaspari di Udine. Sarà presente l'autrice che dialogherà con il giornalista Paolo Medeossi. La presentazione sarà preceduta dalla proiezione di un cortometraggio con testo di Ivana Battaglia e voce di Massimo Somaglino che narra la vicenda dell'Università Castrense di S.Giorgio di Nogaro, scenario del romanzo.

La trama

La vicenda raccontata da Paola Zoffi è ambientata durante la Grande Guerra e vissuta dagli occhi di un bambino in un paese della Bassa Friulana dove venne creata della prima scuola medica da campo della storia, nota come Università Castrense. Una lettura a più livelli per una trama ricca di emozioni, di amori nati in guerra e eventi storici, ideali e grandi difficoltà, per un viaggio in una stagione memorabile del passato.

L'incontro è a ingresso libero fino all'esaurimento dei posti disponibili.