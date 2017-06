Giornata conclusiva del Festival del Giornalismo

RONCHI DEI LEGIONARI - Ultima giornata, sabato 17 maggio, della terza edizione del 'Festival del Giornalismo', organizzata dall'associazione culturale Leali delle Notizie a Ronchi dei Legionari, manifestazione che ha come 'palcoscenico' ideale l’elegante piazzetta Francesco Giuseppe I, spazio pubblico, suggestivo e raccolto, racchiuso tra l'auditorium comunale e Villa Vicentini Miniussi sede del Consorzio Culturale Monfalconese, alle spalle dell’auditorium comunale.

Gli incontri dell'ultima giornata

Gli incontri di chiusura tratteranno temi di stringente attualità come i nuovo equilibri politici internazionali e il terremoto. L'incontro delle 18.30 sarà dedicato a 'Un mondo a pezzi. Confini reali e mentali': un analisi dei nuovi equilibri e scenari politici internazionali con la partecipazione di Christiana Ruggeri giornalista del Tg2 e Adib Fateh Ali giornalista dell'Agenzia di stampa Askanews. Saranno moderati dal direttore de Il Piccolo, Enzo D'Antona. Non sarà presente di persona Lucia Goracci (RaiNews 24), bloccata da un piccolo infortunio, ma sarà in collegamento telefonico. Terzo Aperitivo Letterario, alle 20, con Christiana Ruggeri che, quasi in anteprima, presenterà la sua ultima fatica letteraria 'I dannati. Reportage dal carcere venezuelano più pericoloso del mondo'. Dialogherà con Mauro Manzin giornalista de Il Piccolo. Appuntamento di chiusura della terza edizione del Festival alle 21, con un argomento che purtroppo resta sempre di attualità: 'Quando la Terra trema: lesioni fisiche e psicologiche di un dramma collettivo'. Protagonisti saranno Emanuela Bonchino giornalista di RaiNews24, Sabrina Vecchi giornalista di Rietilife.it, Giorgio Visintini responsabile per la Protezione Civile Fvg dei rapporti con il volontariato, Paolo Panontin assessore alla Protezione Civile della regione Fvg e Giuseppe Rinaldi Presidente della Provincia di Rieti. Moderatore della serata sarà il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Fvg, Cristiano Degano.

Patrocini al Festival

Il festival ha potuto contare sui patrocini del consiglio regionale della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Ordine Nazionale e Regionale dei Giornalisti, dell'Assostampa, della Federazione nazionale della Stampa Italiana, di Trieste Airport, de Il Piccolo, del Messaggero veneto, de Il Friuli, di Apt, del Consorzio culturale del Monfalconese, del comune di Ronchi dei Legionari e del comune di Fogliano Redipuglia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia. Ha potuto contare inoltre sui contributi della Bcc di Staranzano e Villesse, Bcc di Turriaco, della Despar e dell'azienda Calligaris e di Domini Legnami. Grazie a tutti gli sponsor che credono al valore della cultura e grazie al supporto tecnico della Pro Loco di Fogliano Redipuglia e della Pro Loco di Ronchi.