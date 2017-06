Ultimi giorni della mostra di Puddu alla Biblioteca di Gorizia

GORIZIA - Ultimi giorni disponibili per visitare nella Galleria d'arte 'Mario Di Iorio' della Biblioteca statale isontina di Gorizia 'Emporio - Extinct', installazione pittorico - oggettuale di Salvatore Puddu. Sarà aperta infatti fino a mercoledì il progetto di emporio-installazione artistico-concettuale realizzato dall'artista di Ronchi dei Legionari composto da dipinti, grafiche, oggetti self made e giocattoli. Opere nelle quali sono protagonisti animali a rischio d'estinzione per causa dell'uomo.

L'obiettivo dell'artista

L'obiettivo di Puddu è indurre una riflessione e una maggiore coscienza della precarietà degli ecosistemi terrestri, dai quali dipende la vita sulla terra. Temi che da tempo connotano l'attività creativa dell'artista di Ronchi dei Legionari, originalmente sviluppati in opere di grande formato, realizzate con l’accostamento modulare di più tele. Le rappresentazioni scaturiscono anche su una personale comprensione del cosmo a seguito di ricerche e studi filosofico-razionali.

Orari

'Emporio - Extinct', introdotta alla vernice da Cristina Feresin, è anche un viaggio nella materia in continua trasformazione. Cambiamento che coinvolge anche l'uomo, sempre più connesso con tutto ciò che ci circonda. Apertura al pubblico dalle 10.30 alle 18.30 ingresso libero.