"Insegui la tua storia": evento speciale al Tiare Shopping di Villesse per presentare il calendario degli spettacoli

VILLESSE - Un evento speciale a Tiare Shopping di Villesse per lanciare in grande stile il progetto 'Insegui la tua storia', che tra giugno e agosto propone un mese intero di teatro ragazzi 'itinerante' con spettacoli, prime regionali, laboratori e incontri con gli autori, dedicati ai bambini e alle famiglie del territorio isontino e friulano. Il progetto culturale promosso dai Comuni del territorio – con capofila il Comune di Romans D’Isonzo -, e che gode del patrocinio della regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, da quest’anno è curato dall’Associazione Culturale Cikale Operose con la direzione artistica di Francesco Accomando. Partner strategico è Tiare Shopping, che ospita appunto l’evento di lancio martedì 20 giugno alle 15.45.

Calendario della 18ma edizione

Il calendario della XVIII edizione, che vede un programma ancora più ricco e pieno di sorprese, si articola tra il 27 giugno e il 1 agosto in piazze, teatri, palazzi e giardini dei comuni di Romans D’isonzo, Farra, Medea, Ruda, Mariano Del Friuli, Bagnaria Arsa, Fiumicello, Moraro, Villesse, Šempeter. Interverranno: Sara Vito, assessore all’Ambiente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Davide Furlan, sindaco del Comune di Romans D’Isonzo, Matteo Gargaloni, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Romans d’Isonzo, Francesco Accomando, direttore artistico della rassegna, Giuliana Boiano, direttore di Tiare Shopping e un rappresentante di Fondazione CaRiGo. Dopo l’incontro stampa, una gradita sorpresa per il pubblico: Cosimo Di Palma presenta 'Zippo', spettacolo di animazione e gioco con burattini. Lo spettacolo è particolarmente indicato per i bambini più piccoli e per le occasioni di piazza. La storia è raccontata da Il Mario, il capocomico di un simpatico gruppo di artisti che nella loro casa, la cosiddetta 'baracca dei burattin', ne combinano di tutti i colori. Nel racconto, Il Mario coinvolge anche il pubblico dando vita a un grande gioco dove spettatori e burattini sono parte attiva nella realizzazione della storia.